C-LM destaca que su nueva Ley de Calidad Ambiental dotará a la región de un marco normativo alineado con Europa

El director general de Calidad Ambiental de C-LM, Tomás Villarrubía, durante la visita que ha llevado a cabo en Orgaz este sábado a la empresa Aviman Explotaciones Ganaderas SL. - JCCM

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha informado que la nueva Ley de Calidad Ambiental va a dotar a Castilla-La Mancha de "un marco normativo propio y coherente que va a permitir a la Administración agilizar y simplificar los procedimientos administrativos para favorecer la actividad económica, aplicando los estándares medioambientales más exigentes a la hora de realizar las evaluaciones, siempre en consonancia con las directrices que marca la Unión Europea".

Así lo ha señalado el director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubía, durante la visita que ha llevado a cabo en Orgaz este sábado a la empresa Aviman Explotaciones Ganaderas SL, señalando que han contado para la elaboración de la Ley "con una metodología de trabajo que se basa en un modelo de gobernanza con escucha activa, es decir, prioriza el diálogo permanente y el trabajo conjunto con los agentes implicados, lo que nos permite mejorar las políticas públicas y hacerlas más eficaces y ajustadas a la realidad gracias a un texto más sólido que proporciona mayor seguridad jurídica", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Villarrubia, que ha continuado afirmando que entre los objetivos de la Ley, que se encuentra en su última fase de elaboración y se prevé que pueda estar lista para finales de este año 2026, ha asegurado que, con la nueva normativa, la Comunidad Autónoma "va a generar confianza, proteger intereses y avanzar en sintonía con Europa y con el marco estatal en materia de evaluación".

También ha querido recalcar que con la nueva Ley de Calidad Ambiental "vamos a reducir cargas y tiempos de tramitación para determinadas actividades, mejorando además la seguridad jurídica, a la vez que garantizamos un desarrollo equilibrado entre sostenibilidad ambiental y crecimiento económico, especialmente en el medio rural".

AVIMAN, EJEMPLO DE GRANJA AVÍCOLA CON MEDIDAS SOSTENIBLES

En este punto, el director general ha puesto en valor las instalaciones de Aviman, con capacidad para 360.000 gallinas camperas, como un ejemplo de explotación avícola "que tiene un diseño plenamente adaptado a los estándares medioambientales que se recogen en el anteproyecto de la Ley de Calidad Ambiental para este tipo de proyectos".

Está granja ha incorporado las mejores técnicas disponibles, y "apuesta por la energía fotovoltaica y la economía circular, es decir, está promoviendo la descarbonización y el ahorro energético, objetivos que estamos incentivando desde el Ejecutivo autonómico", ha indicado.

En definitiva, se trata de "una explotación que ejemplifica lo que buscamos cuando hablamos de promover proyectos en nuestras áreas rurales que cumplen escrupulosamente con la normativa medioambiental, a la vez que contribuyan a dinamizar económicamente la comarca", ha dicho.

Así ha recordado el director general de Calidad Ambienta, que también es alcalde Orgaz y ha estado acompañado por Raúl Pingarrón, alcalde de Villaminaya, que las cerca de 220 explotaciones avícolas que hay en Castilla-La Mancha han pasado por las rigurosas evaluaciones ambientales que les corresponden, "y están sometidas a procesos de adaptación y mejoras técnicas, además de a revisiones de oficio".

Villarrubia ha concluido recordando la importancia del sector avícola para Castilla-La Mancha, "primera comunidad autónoma de España en producción de huevos y en censo de gallinas ponedoras, con un impacto económico directo que supera los 240 millones de euros anuales y la generación de unos 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, fundamentalmente en las zonas rurales".