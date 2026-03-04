C-LM destina 170.000 euros en ayudas a entidades representativas de la economía social en el ámbito regional

Archivo - Sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de C-LM. - JCCM - Archivo

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este miércoles la resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades representativas de la economía social en el ámbito de Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2026, con un crédito total de 170.000 euros.

Según la resolución, recogida por Europa Press, podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta convocatoria las entidades representativas dentro del ámbito de la comunidad autónoma que integren exclusivamente a entidades o a asociaciones de economía social.

Quedan excluidas las entidades representativas que se encuentren integradas en una entidad de ámbito federal o confederal más amplia, cuando la federación o la confederación de la que formen parte sea también beneficiaria de estas subvenciones para la misma actividad objeto de subvención.

Las ayudas están enfocadas a acciones divulgativas, formativas, de asesoramiento y la realización de estudios diagnósticos, así como para favorecer la participación en entidades representativas de ámbito superior.

El importe de la subvención podrá ser de hasta el 100 por cien de los gastos subvencionables, con una cuantía máxima de 60.000 euros por entidad beneficiaria.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días a partir de este jueves, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.

Se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) como anexo I. Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar será digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.