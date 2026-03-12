C-LM destina 500.000 euros a 39 proyectos de innovación en el ámbito de la Formación Profesional en centros educativos

Los proyectos se centran en el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, la actualización del profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres, la salud, la prevención del abandono, la digitalización, uso de la IA entre otros. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar más de 500.000 euros a la financiación de 39 proyectos de innovación en el ámbito de la Formación Profesional en centros educativos. Así lo ha dicho el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, quien ha indicado que hoy mismo se ha publicado la resolución definitiva en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

José Rodrigo Cerrillo ha indicado que serán algo más de 380.000 euros para los incluidos en la modalidad A de proyectos de innovación en Formación Profesional de carácter general y más de 120.000 euros para la modalidad B de proyectos de innovación en Formación Profesional vinculados a áreas prioritarias, tal y como ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Los proyectos desarrollados en esta convocatoria son de diversas temáticas que impulsan simultáneamente el desarrollo tecnológico, el emprendimiento, la actualización del profesorado, la igualdad entre mujeres y hombres, la salud, la prevención del abandono, la digitalización, uso de la IA entre otros.

Por provincias, en Albacete serán seis proyectos los que se financien con un presupuesto de casi 80.000 euros; en Ciudad Real serán 13 proyectos a los que se destinarán más de 163.000 euros; en el caso de la provincia de Cuenca serán un total de seis proyectos para los que se destinarán alrededor de 80.000 euros; en Guadalajara serán cinco proyectos para los que se invertirán algo más de 64.000 euros y en la provincia de Toledo serán nueve proyectos y a ellos se destinarán más de 115.000 euros.

José Rodrigo Cerrillo ha agradecido la implicación de los centros educativos de Castilla-La Mancha que han participado en esta convocatoria y ha asegurado que el compromiso del Gobierno regional es seguir impulsando el crecimiento de la Formación Profesional.