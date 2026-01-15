C-LM destina 611.000 euros a programas de atención y prevención frente a nuevas formas de acoso y violencia

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en un acto informativo con alumnos y alumnas del CEIP ‘Alfonso VI’, que ha tenido lugar en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado el balance de 2025 de los programas de atención y prevención dirigidos a la infancia y la adolescencia, en un año marcado por el refuerzo de los recursos públicos ante los nuevos desafíos del mundo digital, especialmente en materia de violencia y salud mental.

A lo largo del pasado año, el Teléfono ANAR atendió en Castilla-La Mancha 12.726 llamadas, de las cuales 961 fueron de orientación especial, correspondientes a situaciones de especial gravedad o complejidad, y permitió ayudar de forma directa a 662 niños, niñas y adolescentes, consolidándose como un recurso esencial de detección temprana y protección, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Este balance ha sido presentado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, coincidiendo con la apertura de la Consejería a la comunidad educativa, en el marco de una entrevista realizada por alumnado de 5º de Primaria del CEIP 'Alfonso VI' de Toledo y centrada en cuestiones relacionadas con la infancia. La actividad se ha desarrollado en colaboración con Unicef y el medio de comunicación ENCLM (En Castilla-La Mancha), con el objetivo de acercar las instituciones a los niños y niñas y fomentar su participación activa.

Durante su intervención, García Torijano ha subrayado que "2025 ha sido un año clave para reforzar la escucha activa a la infancia y para adaptar nuestras políticas públicas a realidades cada vez más complejas". La consejera ha recordado que el Teléfono ANAR, a través del número 116 111, es un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas, atendido por profesionales especializados que ofrecen escucha, orientación y derivación cuando es necesario. "En muchos casos es la primera puerta a la que llaman niños, niñas y adolescentes cuando algo no va bien", ha señalado.

El análisis del perfil de las llamadas refleja que, cuando quien contacta es el propio menor, lo hacen principalmente adolescentes de entre 14 y 17 años, mayoritariamente chicas, por situaciones de violencia en el entorno familiar o escolar o por problemas de salud mental. Por su parte, las llamadas realizadas a través de la Línea de la Familia y los Centros Escolares suelen referirse a niños y niñas de menor edad y a situaciones de gran preocupación, como casos de violencia, abandono, acoso escolar o problemas graves de conducta, lo que pone de manifiesto la confianza de las familias y los centros educativos en este recurso.

En cuanto a las principales problemáticas detectadas durante 2025, la violencia contra niños, niñas y adolescentes representa más de la mitad de los casos atendidos, mientras que los problemas de salud mental suponen más de una cuarta parte de las consultas, confirmando la necesidad de reforzar las políticas de prevención, detección y acompañamiento.

En este contexto, la consejera ha reiterado el compromiso firme del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, con la protección de la infancia, "un compromiso que se traduce en hechos y en presupuesto". En 2025, dentro del programa #TúCuentas, desarrollado en colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Ejecutivo autonómico ha destinado 611.000 euros a actuaciones de atención y prevención: 110.000 euros para el servicio de atención telefónica y chat desarrollado con la Fundación ANAR y 501.000 euros para acciones de sensibilización e intervención en centros educativos, centros de salud, espacios juveniles, actividades deportivas y redes sociales.

García Torijano ha subrayado que este refuerzo ha sido especialmente relevante ante los nuevos retos tecnológicos, señalando que "estamos asistiendo a nuevas formas de acoso vinculadas al uso de las redes sociales y la inteligencia artificial que nos obligan a anticiparnos y a adaptar nuestras políticas públicas".

Como parte del análisis de las actuaciones llevadas a cabo, la consejera ha recordado también la reciente firma del acuerdo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España y la Fiscalía de Castilla-La Mancha para la constitución de la Mesa Técnica de la Prevención, Intervención y Seguimiento del Acoso Escolar, destinada a mejorar la coordinación en la prevención, detección, intervención y seguimiento de estas situaciones en la región.

La consejera ha cerrado el balance agradeciendo el trabajo de la Fundación ANAR, la coordinación entre consejerías y la implicación de la comunidad educativa, y ha lanzado un mensaje directo a niños, niñas y adolescentes: "si alguien se siente identificado con alguna de estas situaciones queremos que sepa que estamos al otro lado del teléfono para ayudarle".