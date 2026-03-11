C-LM destina más de 31 millones de euros en tres líneas de ayudas para la inclusión laboral de personas con discapacidad

Archivo - Edificio de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones incluidas en el Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido de Castilla-La Mancha, con un volumen total de inversión de 31.200.000 euros.

Según indica la resolución publicada en el DOCM, recogida por Europa Press, podrán ser beneficiarias de las subvenciones, los centros especiales de empleo cuando tengan personalidad jurídica propia y figuren inscritos como tales en el Registro de Centros Especiales de Castilla-La Mancha, o bien las entidades titulares de dichos centros.

Las ayudas irán destinadas a tres medidas consistentes en inversión fija generadora de empleo, con un presupuesto disponible de 1.200.000 euros; coste salarial de personas con discapacidad, con 29.000.000 euros, y, finalmente, costear los servicios de ajuste personal y social a través de las unidades de apoyo, con 1.000.000 de euros.

La cuantía de la subvención destina a la inversión fija generadora de empleo será de hasta 12.000 euros por cada nueva contratación con carácter indefinido o por cada transformación en indefinido de contratos temporales o de duración determinada que se realicen con personas con discapacidad, sin que en ningún caso rebase el coste real que, al efecto, se justifique por la referida inversión. La cuantía a recibir por cada entidad beneficiaria no podrá superar la cantidad de 50.000 euros.

Estas ayudas podrán solicitarse desde este jueves y hasta el 30 de septiembre de 2026.

Las ayudas para ayudar a costear los salarios de personas con discapacidad, se graduará teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad de las personas destinatarias, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan. El importe se reducirá proporcionalmente a la duración del contrato, así como a la jornada, en el caso que sea a tiempo parcial.

Esta línea de ayudas contará con un plazo de solicitud de 15 días a partir de este jueves, y con una segunda convocatoria del 1 al 15 de septiembre de 2026.

En cuanto a las ayudas destinadas a ajuste personal y social a través de las unidades de apoyo en los centros especiales de empleo es de un importe fijo anual de 1.440 euros por cada persona trabajadora a tiempo completo con el tipo y grado de discapacidad. El importe se reducirá proporcionalmente a la duración del contrato, así como a la jornada, en el caso que sea a tiempo parcial.

Estas ayudas tendrán que ser solicitadas en el plazo de un mes a partir de este jueves.

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Empleo y se presentarán de forma telemática con firma electrónica