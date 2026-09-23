C-LM destinará 5,6 millones a dar continuidad a la oferta integrada de FP manteniendo el curso en damasquinado

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha visitado el curso de damasquinado que se imparte dentro de la Oferta Integrada de FP en la Escuela de Artes de Toledo. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir 5,6 millones de euros en la nueva programación de la Oferta Integrada de Formación Profesional y dará continuidad al curso formativo que se está desarrollando de manera pionera en la Escuela de Artes de Toledo en las técnicas del damasquinado.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la visita que ha realizado a este centro educativo y a las once personas que están desarrollando la tercera fase, las prácticas, de este curso formativo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La Oferta Integrada de Formación Profesional combina los cursos de la FP en el Ámbito Laboral para la obtención, entre otros, de Certificados de Profesionalidad, con su impartición en centros educativos de la red pública, como es el caso del curso de damasquinado que se imparte en la Escuela de Artes de Toledo.

"Esa Oferta Integrada va a contar en su nueva programación con una inversión del Gobierno regional de 5,6 millones de euros, que nos va a permitir seguir llevando la formación para personas desempleadas a centros educativos de excelencia como la Escuela de Artes de Toledo, en la que se desarrolla esta iniciativa de damasquinado", ha anunciado Patricia Franco, que ha señalado que el curso seguirá formando parte de la programación de la Oferta Integrada de FP.

Además, la consejera ha recordado que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta misma mañana el Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, "que nos va a convertir en la primera región en impulsar el desarrollo legislativo estatal en el ámbito autonómico" y ha puesto a disposición de los alumnos y alumnas del curso los recursos públicos de apoyo al empleo y a los proyectos emprendedores con sesiones informativas a desarrollar con personal de la Consejería.

"Contamos con ayudas para el emprendimiento y para la creación de cooperativas, y también con ayudas para la contratación de personas durante tres años en talleres artesanos de la región, que están funcionando muy bien en disciplinas como la cerámica o la alfarería, y que pongo a vuestra disposición también para que podáis, cuando finalicéis vuestra formación en el damasquinado, incorporaros a talleres donde seguir manteniendo el legado artesano de Castilla-La Mancha".

Precisamente, y al hilo de la artesanía, Patricia Franco ha avanzado que el próximo 1 de octubre, en la Mezquita de Tornerías, se presentará la 45 edición de FARCAMA, que se celebrará en el Parque de la Vega de Toledo del 7 al 12 de octubre, con novedades "como un estand propio para exposición y talleres demostrativos de damasquinado o con la presencia de los alumnos y alumnas de la Escuela de Artes de Toledo en talleres demostrativos en la programación de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha".

ÓSCAR MARTÍN, PLACA AL MÉRITO ARTESANO EN FARCAMA

Además, aprovechando la presencia en el curso del damasquinador Óscar Martín, que imparte las técnicas como docente, y de su maestro en el ámbito del damasquinado, Mariano San Félix, Patricia Franco ha anunciado que Óscar Martín, damasquinador toledano, "va a ser reconocido con la Placa al Mérito Artesano en la próxima edición de Farcama", al tiempo que ha recordado que Mariano San Félix recibió, ahora hace diez años, la Medalla al Mérito Artesano de la región también en Farcama.