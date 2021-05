C-LM puede administrar 200.000 vacunas semanales y es capaz de aumentar la vacunación si hay dosis

TOLEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Begoña Fernández, ha manifestado que en el Gobierno regional están "muy orgullosos" del ritmo de vacunación contra la COVID-19 en la región, ya que se está consiguiendo administrar "todas las dosis" que se reciben semanalmente y hay "toda la capacidad" de seguir aumentando esta vacunación según las dosis disponibles, hasta llegar a las 200.000 por semana.

Así lo ha explicado Fernández en la comparecencia que ha realizado este martes en la Comisión de Sanidad de las Cortes regionales, en la que también ha participado el director general de Salud Pública, Juan Camacho, donde la responsable de Cuidados y Calidad del Sescam ha explicado que en la última semana se han administrado 132.637 dosis, incluyendo dos días en la semana en la que se administraron más de 30.000 vacunas.

Fernández ha reconocido que en los meses de enero, febrero y marzo el ritmo de vacunación fue "excesivamente lento" en Castilla-La Mancha, algo que ha achacado al suministro de vacunas y a la "dificultad añadida" de la alerta de farmacovigilancia sobre la vacuna de AstraZeneca y la "desconfianza" que esto generó en la opinión pública, pero ha remarcado que en abril la llegada de más dosis y la aprobación de la vacuna de Janssen ha ayudado a "acelerar" el proceso.

"A partir de aquí hay una campaña mucho más sólida que nos permite avanzar a diario en la inmunización de la población", ha afirmado la directora general, que ha remarcado que los datos de vacunación sitúan a la Comunidad Autónoma "por encima de la media nacional en porcentaje de dosis administradas con respecto a nuestra población", de un 39,3% en primeras dosis y de un 18,9% de los castellanomanchegos que ya han recibido la pauta completa.

En este punto, ha insistido en que la sanidad regional cuenta con "todos los recursos humanos" para adaptarse al ritmo de vacunación semanal, que se van activando de acuerdo a la disponibilidad de dosis, incluyendo también a equipos de los servicios de Urgencias para la observación y atención de posibles efectos secundarios a las personas que son inmunizadas.

Además, ha comentado que existe también suficiente reserva de material fungible, que también va aumentando según aumenta el ritmo de vacunación, entre las que se encuentran dos millones de jeringas.

De igual modo, ha defendido el sistema de citaciones para la población, con una agenda de vacunación propia de cada centro que permite agendar a la población para su cita de vacunación tanto de forma manual como automática.

"UN RETO SIN PRECEDENTES"

Por su parte, Juan Camacho ha recordado que el programa de vacunación ha supuesto "un reto sin precedentes a nivel nacional e incluso mundial", pero ha opinado que el "reto logístico" que ha supuesto adecuarse a los ritmos de envío de cada una de las vacunas y que ha provocado "dificultades enormes" está siendo resuelto "de forma más que adecuada".

De igual modo, ha asegurado que en Castilla-La Mancha la estrategia nacional de vacunación se ha ido desplegando "con un estricto respeto a los planteamientos" desarrollados en dicha estrategia, tratando de garantizar el orden de vacunación y los tipos de vacuna a administrar según los distintos grupos de población.

CS PIDE QUE EL GOBIERNO "NO SE VENGA TAN ARRIBA"

Por parte de los grupos parlamentarios, el primero en hacer uso de la palabra ha sido el diputado de Cs David Muñoz Zapata, que ha pedido al Gobierno regional que "no se venga tan arriba" con sus anuncios sobre vacunación a menores de 50 años, recordando que ya en el pasado el presidente regional, Emiliano García-Page, "el 6 de abril anunciaba que los mayores de 80 años estarían vacunados y a 9 de abril faltaban 17.000 que no habían recibido ni la primera dosis".

Por otro lado, ha hecho hincapié en criticar que el Ejecutivo autonómico "excluyó de la vacunación a los profesionales universitarios", algo que se hizo, ha opinado, "injustamente", y ha recordado que en este mes la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) está en época de exámenes, "que son cien por cien presenciales".

Igualmente, ha reiterado que la sanidad regional no ha utilizado "a todos los profesionales que pueden vacunar", considerando que los veterinarios podrían participar en la administración de vacunas, algo que "podría haber aumentado exponencialmente el grado de vacunación".

EL PP CARGA CONTRA LOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS DE PAGE

Mientras, el parlamentario del PP Juan Antonio Moreno ha lamentado que el Gobierno castellanomanchego ha incumplido el "compromiso" de García-Page de administrar 15.000 vacunas diarias. "La campaña lleva 141 días en marcha y se han puesto 991.000 vacunas, eso significa que se han puesto 7.000 vacunas al día, lejos de los datos falsos que García-Page ha dicho", ha insistido.

Moreno ha comentado que Castilla-La Mancha es la novena región del país tanto en porcentaje de administración de las vacunas disponibles como en personas que han recibido la pauta completa, por lo que ha dicho no entender la "euforia" de un presidente regional "que está a otras cosas pero no para de hacer anuncios grandilocuentes que no se corresponden con la realidad".

Asimismo, ha apuntado que la región aún tiene "datos preocupantes" con respecto a la pandemia que "son todavía muy significativos", como que tiene la mayor tasa de mortalidad de toda España o es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de letalidad.

C-LM VACUNA "MAÑANA, TARDE Y NOCHE"

Finalmente, del lado del PSOE, José Antonio Contreras ha defendido que Castilla-La Mancha está "todos los días vacunando mañana, tarde y noche", lo que ha hecho que se vaya a llegar al "hito" de alcanzar el millón de dosis administradas.

Contreras ha explicado que el aumento en la capacidad de vacunación "se ha visto aumentada simplemente por la disponibilidad de vacunas". "Se ponen vacunas en la medida que tenemos disponibilidad de ellas", ha argumentado.

"Tenemos que estar relativamente satisfechos por el procedimiento de vacunación", ha repetido, aseverando que el Gobierno regional ha "demostrado la responsabilidad que hay que tener" en un proceso como este "al contrario que otros partidos, que parece que solo están preocupados en sacar rédito del dolor y las dificultades añadidas".

