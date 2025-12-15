C-LM espera que el pico de gripe entre esta semana y la próxima, antes que en campañas anteriores

Archivo - Campaña de vacunación. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha espera que el pico de la incidencia de la gripe en la región se produzca entre esta semana y la próxima, de tal manera que se producirá "unas cuantas semanas antes" que en el ejercicio 2024-25 y en el 2023-2024.

Así lo ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, a preguntas de los medios, tras presentar el plan de salud H 3.0, donde ha indicado que esta es "una de las semanas clave".

Teniendo en cuenta las infecciones respiratorias de manera global, actualmente hay 1.002 casos por cada 100.000 habitantes, "un número ya alto", que Castilla-La Mancha comparte con otras comunidades autónomas como Navarra, Cantabria, Canarias y Murcia, mientras que por encima de la región se sitúan Cataluña, Madrid y Valencia.

Respecto a la posibilidad de gripe, que hace dos semanas estaba en torno a un 28 o 29 por ciento, está actualmente en un 47 por ciento en Castilla-La Mancha, por encima de la mesa de España, que se sitúa en un 43%.

"Vamos a ascender el pico antes que otras comunidades autónomas", ha incidido el consejero, que ha señalado que en la campaña anterior el pico se produjo en la semana 2 de este año --en el mes de enero-- y en 2024 en la primera semana de enero.

Fernández Sanz ha admitido que el "mayor impacto" se sitúa en niños menores de 4 años, donde la vacunación, no obstante, ha crecido un punto más que el año pasado.

Aún así, ha confiado en que en las próximas semanas haya "un poco más" de crecimiento en este sector de la población, incidiendo en la importancia de la vacunación, que está haciendo que haya "menos manifestaciones" sobre todo en personas que se han vacunado.

El porcentaje de vacunación se sitúa de forma global en la región en torno al 58% y la Consejería de Sanidad espera llegar al 70% en el mes de marzo.

UN 12% MÁS DE URGENCIAS ATENDIDAS

Con datos de este mismo lunes, el titular de Sanidad ha señalado que "tenemos un 12 por ciento más de urgencias atendidas que el año anterior y un 20 por ciento más de camas ocupadas que el año anterior", todo lo cual tiene una "repercusión directa" con la gripe.

Igualmente, se han efectuado un 38,5 por ciento de ingresos por respiraciones asistidas, y registrado un 30 por ciento más de personas de más de 80 años afectados por esta enfermedad.

Los ingresos de menores de 14 años han ascendido, con un 31 por ciento más que el año anterior, aunque el consejero ha detallado que, según los datos relativos a los dos últimos meses, "en torno al 80 por ciento de las urgencias de atención hospitalaria se resuelven en las primeras cuatro horas".