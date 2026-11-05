C-LM establece servicios mínimos en prevención y extinción de incendios forestales por la convocatoria de huelga

Archivo - Labores de extinción del incendio de Almorox. - INFOCAM - Archivo

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha emitido una resolución por la que se establecen los servicios mínimos en prevención y extinción de incendios forestales, en determinados sectores de la actividad prestados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, durante la huelga general convocada para el día 11 de noviembre.

La presente resolución, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) este jueves y recoge Europa Press, tiene por objeto establecer los servicios mínimos de las prestaciones de servicios que tienen la consideración de esenciales en el sector de actividad medioambiental, prevención y extinción de incendios forestales prestados en el sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El texto indica que se designará personal suficiente para la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas, de los bienes, mantenimiento de locales, maquinaria e instalaciones y materias primas.

La persona titular de la Secretaría General en los Servicios Centrales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la misma, se procederá a la designación del personal que integrará los servicios mínimos, debiendo efectuarse con carácter previo las correspondientes comunicaciones a la representación del personal.

En la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A., la designación del personal que integrará los servicios mínimos corresponderá a la persona titular de la dirección gerencia de la misma, debiendo efectuarse con carácter previo las correspondientes comunicaciones a la representación del personal.