C-LM exhibe "la fortaleza" de su sistema de cuidados en el Congreso Internacional de Economía del Cuidado

El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha participado este jueves en el Congreso Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, donde el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, ha expuesto que la región afronta los retos del envejecimiento y la dispersión territorial con un modelo de cuidados innovador, sostenible y reconocido a nivel nacional, en la mesa dedicada al papel de las comunidades autónomas en la Economía del Cuidado y a la presentación del modelo 'Cuidas' del Principado de Asturias.

Castilla-La Mancha cuenta hoy "con uno de los sistemas de atención a la dependencia más consolidados del país, tras una década de mejora continua en cobertura, financiación y calidad del servicio", ha informado la Junta en nota de prensa.

El modelo se apoya en una red pública amplia y diversificada --residencias, centros de día, ayuda a domicilio, promoción de la autonomía y teleasistencia-- y en una apuesta sostenida por la innovación, con programas como el SEPAP- MejoraT, la Teleasistencia Avanzada y el Servicio Público de Productos de Apoyo.

"Todo ello ha permitido reforzar la atención en el medio rural, reducir tiempos de tramitación y garantizar que las personas en situación de dependencia reciban apoyos adaptados a sus necesidades y a su proyecto de vida", señala el Gobierno regional.

En este sentido, el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia ha subrayado que Castilla-La Mancha cuenta con "un sistema de ayuda a domicilio potente y con la segunda mayor red de recursos residenciales para mayores, con una red de viviendas que también es la de mayor implantación".

Todo ello, junto al apoyo de los ayuntamientos, del sector mercantil y fundamentalmente también del tercer sector, hemos conseguido que Castilla-La Mancha sea una referencia en el conjunto del país. Esto es fruto de las políticas sociales del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la apuesta del presidente García-Page por la dependencia por los servicios sociales".

En este contexto, el viceconsejero ha defendido la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el mayor coste de prestar servicios en territorios extensos, envejecidos y con fuerte dispersión poblacional como Castilla-La Mancha.

Así, ha recordado que más de 80.000 familias se benefician diariamente de más de 116.000 prestaciones y servicios y que la región dedica dos millones de euros cada día al sector de los cuidados, un esfuerzo presupuestario que requiere una financiación estable y ajustada a las características de la Comunidad.

PREMIOS QUE AVALAN EL SISTEMA DE CUIDADOS

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado programas innovadores, premiados y reconocidos a nivel nacional como algunas de las mejores iniciativas públicas en materia de cuidados y autonomía personal, que han permitido reforzar la atención personalizada, incorporar tecnología útil en el día a día y acercarlos cuidados al medio rural.

En este punto, el viceconsejero ha recordado que el trabajo ha sido distinguido con, por ejemplo, el Premio SENDA, que pone en valor las mejores iniciativas en innovación y atención a las personas mayores, y el reconocimiento estatal al Servicio Público de Productos de Apoyo, considerado uno de los modelos más avanzados del país por su capacidad para mejorar la autonomía personal y facilitar la permanencia en el entorno habitual.

En este proceso de consolidación del sistema, Javier Pérez ha recordado que "ningún avance está garantizado" y ha subrayado la importancia del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. La reforma incorpora por primera vez la garantía orgánica de los sistemas públicos de protección social --sanidad, educación y servicios sociales--, con el objetivo de asegurar que estos derechos esenciales permanezcan protegidos y estables con independencia de los cambios de gobierno.

El viceconsejero ha estado acompañado en esta mesa de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco Fernández; la conselleira de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia, Fabiola García Martínez; la consejera de Derechos Sociales, Economía y Empleo en Navarra, María Carmen Maeztu Villafranca, y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco, Nerea Melgosa Vega.

La participación de Castilla-La Mancha en este foro internacional ha reafirmado el liderazgo de la región en atención a la dependencia y en el desarrollo de políticas que garantizan la igualdad de oportunidades en todo el territorio. Un espacio que ha permitido mostrar el compromiso del Gobierno regional con un modelo público moderno, sostenible y profundamente centrado en las personas.