C-LM ha exportado hasta septiembre más de 8.200 millones de euros, un 6,6% más respecto al mismo periodo de 2024

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha exportado hasta el mes de septiembre bienes y servicios a otros mercados internacionales por valor de 8.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año y sitúa a la región por encima de la media nacional, fijada en un 0,54 por ciento.

Así lo ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, antes de presidir el Consejo de Administración del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), donde ha afirmado que estos datos demuestran "la fortaleza" del tejido exportador regional y posicionan a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma "que ha sido más dinámica" en el crecimiento internacional de sus productos y servicios fuera del país.

Ha concretado que el Consejo de Administración del IPEX, entre otros asuntos, va a probar este miércoles su plan de acción para 2026, que consta de 94 acciones que se vayan a llevar a cabo en todos los continentes, con una participación de más de 800 empresas. "Supone incrementar la actividad del IPEX en el apoyo a la promoción y en el apoyo a los programas".

Algo que, según Franco, se puede llevar a cabo porque el presupuesto del IPEX crecerá un 21,1 por ciento en 2026, hasta los 5,6 millones de euros, lo que supondrá también un incremento en las ayudas a las empresas exportadoras con los planes de apoyo al tejido exportador, que crecen en un 42 por ciento en el próximo año.

A ello ha sumado otras iniciativas como el programa 'IPEX más cerca', para alentar a aquellas empresas que no están exportando en la actualidad a abrirse a nuevos mercados internacionales o que las empresas exportadoras se conviertan en exportadoras regulares.

También ha citado otros programas para diversificar los mercados de las empresas exportadores de Castilla-La Mancha como el Plan 'Horizonte África', para una mayor proyección a mercados africanos, "donde queremos seguir creciendo en presencia, sobre todo en la comercialización de nuestros servicios".

Unas iniciativas que pasan también por el impulso al sector de la moda de Castilla-La Mancha en el ámbito internacional, con el calzado y otros productos afines, o el aumento del peso de las empresas exportadoras en los sectores innovadores y tecnológicos, con el nuevo programa de acompañamiento a las 'startups' en otros países del mundo.