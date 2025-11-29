C-LM habilitará un nuevo espacio en el portal web para las comunidades originarias asentadas en otras autonomías

La consejera Portavoz, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

El Gobierno regional creará un nuevo espacio en el portal institucional de la Junta, destinado a las comunidades originarias castellanomanchegas asentadas en otras autonomías.

Este recurso digital permitirá dar visibilidad a sus actividades, facilitar la interacción entre federaciones y asociaciones distribuidas por el territorio nacional y reforzar esa "labor de puente" que realizan entre la región y aquellos lugares que en su día acogieron a miles de castellanomanchegos, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así lo ha explicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha recogido este sábado en la Casa de Cuenca de Barcelona el premio 'Quijote 2025', que concede la Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en Cataluña.

La consejera ha recordado que alrededor de 125.000 castellanomanchegos emigraron en los años 60 y 70 "en busca de trabajo y de una vida mejor" y ha destacado que, desde entonces, "no han dejado de mostrar con orgullo su identidad, su cultura y su compromiso".

En sus palabras, estas comunidades "son ejemplo, trabajan cada día, se implican y actúan como auténticos embajadores de nuestra tierra" en todas las autonomías en las que están presentes.

La portavoz ha puesto en valor que esas generaciones de emigrantes fueron "fundamentales en el desarrollo social y económico de muchas regiones", si bien hoy esa tendencia se ha invertido y Castilla-La Mancha ha ganado cerca de 100.000 nuevos habitantes. "Esto nos lleva a reconocer con especial cariño tanto a quienes vienen, como a quienes un día se fueron", ha destacado.

Durante la entrega de estos galardones, que honran a personas e instituciones por su labor en la promoción de la cultura castellanomanchega, Padilla ha expresado "la emoción y el agradecimiento" del Ejecutivo autonómico por este reconocimiento y ha reiterado la voluntad del Gobierno de seguir acompañando y apoyando a las comunidades castellanomanchegas.

"Queremos devolverles el cariño que siempre nos muestran con una herramienta útil, que permita compartir experiencias, difundir actividades y fortalecer aún más los lazos entre la región y quienes siguen sintiendo Castilla-La Mancha como su casa, vivan donde vivan", ha concluido.

La Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha también ha otorgado los premios 'Dulcinea 2025' a doña María del Carmen Penacho Martínez, de la Asociación Cultural Miguel de Cervantes; así como el 'Sancho 2025' a don Vicente Díaz González Mohíno, de la Asociación de Daimeleños de Vilassar de Mar.

La Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en Cataluña, creada en 1986, agrupa a unas 3.000 personas de todas las asociaciones que tienen su sede en el local de la Casa de Cuenca en Barcelona.