C-LM honra la memoria de Miguel Ángel Blanco en el XXIX aniversario de su asesinato con homenajes en sus capitales

Homenaje asesinato Miguel Ángel Blanco - AY TOLEDO

TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diferentes actos en Castilla-La Mancha se han celebrado este lunes en algunas capitales de la región para honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco en el XXIX aniversario de su asesinato.

La ciudad de Toledo ha reunido en la Plaza del Ayuntamiento a instituciones nacionales, locales y provinciales en un acto en el que se ha leído un manifiesto y se ha realizado una ofrenda con flores blancas.

Concejales del equipo de Gobierno toledano, entre ellos el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y de la Diputación provincial, con su presidenta, Conchi Cedillo, han leído el manifiesto con motivo de la efeméride.

"Hoy, como cada año, miles de ciudadanos y decenas de municipios de toda España le recuerdan. El nombre de Miguel Ángel Blanco vuelve a sonar en plazas y ayuntamientos de toda España. Y este acto nos recuerda que somos una sociedad que no olvida, que no se rinde, que sabe que la libertad tiene un precio que otros pagaron".

En este sentido, este manifiesto ha mencionado a EH Bildu como "heredero político de quienes mataron a Miguel Ángel Blanco, que no condena su asesinato ni ningún otro". "Un partido que impulsa la mayoría de los homenajes a presos de ETA cada verano en las en las fiestas del País Vasco y Navarra. Homenajes a los asesinos, impunidad para sus crímenes, silencio ante las víctimas. Esa es la realidad que vivimos 29 años después", reza el manifiesto.

El alcalde de la ciudad ha señalado, en declaraciones a los medios, "la necesidad de que los jóvenes conozcan la figura de Miguel Ángel Blanco, quién fue, su historia y sobre todo lo que su muerte causó" y ha puesto en valor "el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poner fin a la banda terrorista ETA y a toda una sociedad unida en torno a la libertad y al respeto de todas las personas con independencia de su ideología".

USO PARTIDISTA EL ACTO EN TOLEDO

Por su lado, el delegado del Gobierno ha lamentado el uso partidista del acto y ha insistido en que "en el terrorismo no se puede hacer política de una parte de la sociedad contra otra".

Por ello, ha pedido unidad contra el terrorismo y ha recordado que "ETA no es un problema de partidos, es un problema que la sociedad española supo resolver", aludiendo también a los más de dos millones y medio de manifestantes "que representaban toda clase de políticas, creencias religiosas, colores, etcétera".

El delegado del Gobierno ha querido recordar especialmente a los 182 policías nacionales y a los 243 guardias civiles víctimas de terrorismo, dentro del total de 853 víctimas que acumuló ETA.

Una banda terrorista "que finalizó hace más de 15 años, gracias a Dios, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y gracias a las políticas de Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero", que culminaron con el desarme y la rendición de ETA en el año 2011.

CIUDAD REAL

Con un acto institucional celebrado en la Sala de Exposiciones de la Casa Consistorial, Ciudad Real ha celebrado su homenaje al que ha asistido el alcalde de la capital, Franscisco Cañizares, miembros de la corporación municipal y del resto de administraciones, así como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la sociedad civil ciudadrealeña.

Cañizares ha hablado de lo importante que es que lo jóvenes recuerden a Miguel Ángel Blanco y cómo murió, "recordar y tener memoria es fundamental para actuar en consecuencia y para tomar buenas decisiones", aseverando que "el pueblo o la nación que no recuerda su pasado es incapaz de construir un futuro".

Así, ha señalado que no se puede consentir "el blaqueamiento de aquellos que dañaron a tantos compatriotas y que intentaron vencer a la democracia por la fuerza".

Tras guardar un minuto de silencio y dar lectura al manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, el acto 'Tu legado nos compromete' ha finalizado con las huellas que han dejado los asistentes en un gran mural, para mantener viva su memoria.

Además, se ha producido un encuentro intergeneracional entre jóvenes y periodistas con el objetivo de reivindicar la transmisión de la memoria de Miguel Ángel Blanco como compromiso con la libertad, la democracia y las nuevas generaciones

FRENTE AL TERRORISMO, NI UN PASO ATRÁS

De su lado, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha agradecido al Ayuntamiento la celebración de este acto y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con las víctimas del terrorismo y con la defensa de los valores democráticos, asegurando que "frente al terrorismo, ayer, hoy y siempre, no puede haber ni un paso atrás".

"Recordar no es quedarse anclado en el pasado; recordar es proteger el futuro", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que Miguel Ángel Blanco representa a todas las víctimas del terrorismo y que su legado continúa siendo un referente para la sociedad española.

"Su memoria nos recuerda que ninguna idea puede estar nunca por encima de una vida y que ninguna causa puede justificar la violencia", ha señalado.

De su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha defendido que la política debe ser siempre el instrumento para resolver los conflictos, pero ha reclamado que cualquier proceso de reinserción de quienes pertenecieron a la banda terrorista debe ir precedido del arrepentimiento, de la petición de perdón a las víctimas y del respeto a la memoria de quienes sufrieron el terrorismo.

Ha concluido apelando a mantener vivo el recuerdo de Miguel Ángel Blanco como símbolo de una sociedad que supo levantarse unida para defender la libertad, la dignidad y la justicia frente al terrorismo.