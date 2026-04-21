C-LM impulsa el uso de datos para la mejora de los servicios públicos y como palanca para sectores estratégicos

El director de la Oficina del Dato de Castilla-La Mancha, Christian Cobas, ha participado en la inauguración del II Congreso Nacional de la Economía del Dato de ‘GAIA-X’ - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está impulsado el uso de datos como herramienta para el desarrollo de los servicios públicos, de modo que suponga una Administración más cercana, inteligente y eficiente, y como palanca para fortalecer sectores estratégicos como el agroalimentario, la movilidad o el turismo.

Así lo ha destacado el director de la Oficina del Dato, Christian Cobas, que ha asistido este martes en Toledo a la inauguración de la II Cumbre Nacional de la Economía del Dato de GAIA-X, que ha concitado a unos 350 participantes, y donde ha destacado que la región es cabeza de lanza en el desarrollo y aplicación del dato, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Junto a la directora general del Dato en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Ana Palacios, Christian Cobas ha dado la bienvenida a los asistentes en la primera de las dos jornadas de esta cumbre que se está desarrollando en el Palacio de Congresos 'El Greco'.

Un acto en el que ha reivindicado la Estrategia del Dato de Castilla-La Mancha, aprobada recientemente, con horizonte 2030 y con 11 millones de euros de inversión, que supone "la hoja de ruta que vamos a seguir en torno al dato a lo largo de los próximos años, que nos permitirá dibujar la senda del uso y compartición de datos para agilizar la tramitación de los procedimientos de la ciudadanía".

El objetivo, ha insistido, es mejorar la atención en servicios como los sanitarios, ya que la compartición del dato en estos entornos permite, entre otras cosas, movernos de un hospital de Castilla-La Mancha a otro de distinto en cualquier punto de Europa con una atención personalizada.

EL DATO EN SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS

Además, el director de la Oficina del Dato ha señalado que, en el caso de sectores económicos estratégicos para la región, como el agroalimentario, la compilación y el uso de datos "nos permitirá disponer de información predictiva que ayude a mejorar la producción".

Asimismo, Castilla-La Mancha está participando en espacios de datos sectoriales promovidos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y financiados con fondos europeos 'Next Generation EU', dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Se trata de los proyectos RETECH, como la Plataforma Agroalimentaria en Red (PIDA) y la plataforma SENDA Castilla-La Mancha, que utiliza la inteligencia artificial para la gestión hotelera en la región.

Durante la inauguración, el presidente de Gaia-X España, Daniel Sáez, ha destacado los avances producidos desde el año 2022, cuando se celebró la I Cumbre de Gaia-X, que llevan a la necesidad de generar un ecosistema en torno a la economía del dato y a que la segunda mitad de la década se busque la soberanía del dato para hacer frente a la realidad internacional sin tener que depender de tecnologías de terceros países.