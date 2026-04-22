C-LM incrementará en un 57% el presupuesto destinado a Proyectos de Innovación de Formación Profesional para este curso - JCCM

CUENCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a incrementar en un 57% el presupuesto destinado a Proyectos de Innovación de Formación Profesional para este curso 2025-2026.

Lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la Feria de Formación Profesional de la provincia de Cuenca que se celebra por espacio de dos días en el Recinto Feria de La Hípica y en la que colabora la Diputación Provincial de Cuenca, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Amador Pastor ha explicado que está previsto que, con este incremento, que será de 285.000 euros, puedan ser 15 centros más los que puedan llevar a cabo proyectos de innovación y ha añadido que a lo largo de este curso escolar se habrá destinado a esta cuestión alrededor de un millón de euros.

Los centros beneficiarios destacan por su calidad y experiencia en el desarrollo de proyectos innovadores de ámbito regional y nacional con el objetivo de reforzar la calidad del sistema de FP y su conexión con el tejido productivo y el ámbito universitario, a través de una red de centros que incluye Centros Integrados de Formación Profesional, Centros de Excelencia y centros educativos con una amplia trayectoria en proyectos de innovación desarrollados en los últimos cinco años, distribuidos en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

Los proyectos impulsados requieren la colaboración efectiva entre al menos dos centros de FP y entidades externas, garantizando que la innovación educativa vaya acompañada de una vinculación directa con las necesidades reales de los sectores productivos. Este enfoque favorece la transferencia de resultados, la actualización de competencias del profesorado, la mejora de la empleabilidad del alumnado y la creación de redes estables de cooperación entre educación, empresa y universidad.

Las iniciativas presentadas se desarrollan en sectores estratégicos para el futuro de la región, como la digitalización, la industria 4.0, la sostenibilidad, la economía circular, la innovación agroalimentaria, la hostelería y el emprendimiento, alineándose con los objetivos del sistema de Formación Profesional y los retos marcados por la Agenda 2030.

Los centros beneficiarios son el CIFP Aguas Nuevas y el IES Leonardo Da Vincí en la provincia de Albacete; el IES Maestre de Calatravá, el CIFP Virgen de Graciá y el IES Gregorio Prietó todos ellos de la provincia de Ciudad Real; CIFP Nº1 de Cuenca, el IES Lorenzo Hervás y Panduró y el IES Jorge Manriqué los tres de la provincia de Cuenca; el CIFP Nº1 de Guadalajara y el IES Luis de Lucená los dos de la provincia de Guadalajara; el IES Condestable Álvaro de Luná, el IES Ribera del Tajó, el CIFP Nº1 de Toledo y el IES Universidad Laboral todos ellos en la provincia de Toledo.

Para finalizar, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha añadido que Castilla-La Mancha refuerza su apuesta por una Formación Profesional de calidad, innovadora y conectada con el territorio, en la que los centros educativos actúan como nodos de colaboración y desarrollo, capaces de generar conocimiento aplicado y soluciones transferibles.

La Feria de Formación Profesional de Cuenca reunirá a más de 1.300 personas de alumnos de ESO, Bachillerato y Grados Básicos. Además, participan 140 docentes de 17 centros educativos junto a 16 empresas.

Junto al consejero del área han asistido el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust; el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Mari Luz Fernández y la diputada de Patrimonio, Mayte Mejia, entre otros.

PROCESO DE ADMISIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Amador Pastor ha avanzado que el proceso de admisión ordinario de Formación Profesional comenzará el próximo 4 de mayo y finalizará el 2 de junio y, posteriormente, habrá un proceso extraordinario que va del 2 al 7 de agosto.

En este punto, ha animado a todo el alumnado interesado en cursar estudios de Formación Profesional a formalizar la matricula en proceso ordinario a la vez que ha agradecido el trabajo de los centros educativos y el profesorado.