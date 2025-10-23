C-LM ingresará desde este viernes 104 millones a los agricultores correspondientes al anticipo de los eco-regímenes

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

A partir de este viernes y en las próximas dos semanas, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a ingresar 104 millones de euros en las cuentas de agricultores de la región. De esta cantidad, 94 millones, se ingresarán mañana mismo. Son los correspondientes al 70% del anticipo de los eco-regímenes. A partir del 31 de octubre, recibirán otros 10 millones más de las ayudas asociadas de superficie.

Este ha sido un anuncio que ha hecho el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto de celebración del 25º aniversario de la D.O.P. 'Montes de Toledo' y la entrega de los Premios 'Cornicabra 2025' en la sede de Eurocaja Rural en Toledo.

El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado esta cita para hablar sobre la política agraria comunitaria de hoy. "Ojo, que hay nubarrones, y aunque las nubes son buenas y que llueva también, lo cierto y verdad es que los nubarrones, cuando son políticos, no tienen nada de bueno", advertía García-Page al auditorio.

"Es sorprendente que la Unión Europea esté intentando ventilarse una parte sustancial, meterle un bocado tan gordo a la política agraria comunitaria", ha denunciado un García-Page, que ha asegurado que "estamos hablando de muchísimo dinero que entra a la región".

Sin ir más lejos, anunciaba, "mañana empieza, ni más ni menos, que el pago de 104 millones para los ecorregímenes y en octubre el tramo final de esos ecorregímenes para la superficie de la tierra".

"Estamos hablando de muchísimo dinero que entra al bolsillo de los productores, pero que finalmente revierten los autónomos en el negocio, en la vida". Por eso, ha insistido, "hay que unirnos en Castilla-La Mancha" y hay que cerrar un compromiso por la PAC, que signifique "ni un euro menos en el conjunto de la política agraria comunitaria".

"Defender todos los pilares que tiene la política agraria comunitaria es un compromiso al que emplazo a las organizaciones agrarias, que están en una buena disposición, y a todas las instituciones que tenemos que cerrar filas", ha incidido.

AUTÓNOMOS

De otro lado, ha hablado de autónomos, hoy de actualidad por la propuesta para las cuotas de 2026 hecha por el Gobierno central. "Aquí, por supuesto, tenemos una política totalmente distinta a la que algunos quieren plantear. Aquí no solo protegemos, sino que intentamos ayudar económicamente", ha puesto de manifiesto.

Dicho esto, ha comentado que su gobierno va a cerrar inmediatamente con el sector un plan estratégico para los autónomos que va a beneficiar "muy decididamente" a los que están en el mundo rural, que son la inmensa mayoría. Una estrategia de más de 100 millones de euros de apoyo y de promoción.

"Hay que defender nuestros productos, pero hay que defender a la gente que lo está produciendo. Y hay que defender a los que viven de ello, y a los que viven en el mundo rural", ha finalizado.