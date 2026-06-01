C-LM inicia el proceso participativo para la elaboración de la Ley de Calidad Agroalimentaria de la región - JCCM

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, ha iniciado recientemente el proceso participativo para la elaboración de la Ley de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha con el objetivo de recabar las aportaciones de la ciudadanía, profesionales, organizaciones y entidades del sector agrario y agroalimentario para la elaboración de esta futura ley.

La nueva norma sustituirá a la Ley 7/2007, que lleva casi dos décadas en vigor, y responde a la necesidad de adaptar la legislación autonómica a los cambios producidos en los reglamentos europeos en materia de calidad agroalimentaria, ha informado la Junta en nota de prensa.

El texto establece la regulación que permitirá garantizar la calidad y la conformidad de los productos agroalimentarios producidos, almacenados o distribuidos en Castilla-La Mancha. La norma pretende reforzar la competitividad del sector, mejorar la trazabilidad, el etiquetado y los sistemas de control, así como aumentar la transparencia en toda la cadena alimentaria.

Uno de los ejes principales de la ley será el refuerzo de las figuras de calidad diferenciada, como las Denominaciones de Origen Protegidas, las Indicaciones Geográficas Protegidas y las Especialidades Tradicionales Garantizada. En este sentido, la normativa autonómica se adaptará al Reglamento europeo actual, incorporando la posibilidad de que una figura de calidad pueda disponer de una agrupación de productores reconocida.

Además, se regula la fase preliminar nacional para la inscripción, modificación y cancelación de estas figuras en los registros de la Unión Europea, estableciendo plazos y procedimientos específicos en el ámbito autonómico

La ley también incorpora nuevas herramientas para poner en valor los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha o la regulación de la artesanía alimentaria; también clarifica el papel de los distintos actores que participan en el control oficial, como herramienta que vela por la calidad de los productos, la lealtad de las relaciones comerciales y la veracidad de la información facilitada a los consumidores.

Asimismo, establece medidas del fomento de la calidad agroalimentaria, con especial atención a la promoción de los productos amparados por una figura de calidad.

Con este proceso, el Gobierno regional refuerza su compromiso con la participación ciudadana como eje fundamental en la elaboración normativa, permitiendo incorporar la experiencia y el conocimiento de los distintos actores implicados.

Se puede participar en este proceso en https://participacion.castillalamancha.es/node/2038, enlace que permanecerá abierto hasta el 8 de junio de 2026.