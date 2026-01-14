C-LM insiste en que el acuerdo de Mercosur es una oportunidad: "Abre un mercado de 270 millones de consumidores"

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reiterar este miércoles que el Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur es una oportunidad para los productores europeos, españoles y castellanomanchegos, ya que "abre un mercado de 270 millones de nuevos consumidores".

Así lo ha indicado la consejera Portavoz, Esther Padilla, que preguntada a este respecto durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha insistido en que, aunque "con prudencia" desde el Ejecutivo autonómico ven lo suscrito "como una oportunidad", teniendo en cuenta el contexto económico y geopolítico actual a nivel global.

Además, considera que el acuerdo "de alguna manera protege a sectores que también son estratégicos para Castilla-La Mancha", poniendo el foco "de manera muy expresa" en el vino, en el que las Indicaciones Geográficas Protegidas y las Denominaciones de Origen están respaldadas. "Por, lo tanto, evita imitaciones", algo que también se pone de manifiesto en el queso manchego.

También cree Padilla que hay sectores "más sensibles" en los que existen medidas complementarias como contingentes limitados de importación o cláusulas de salvaguarda. "Incluso se recoge un mecanismo de apoyo financiero europeo que puede llegar hasta los 6.300 millones de euros para los sectores más sensibles al acuerdo".

En todo caso, ha incidido en que la región "vive de la exportación" y por tanto no puede "renunciar a los mercados internacionales".

"Si nosotros no estamos en este mercado, estarán otros. Lo que tenemos que hacer es que se nos garantice que se hace con las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa europea, tanto a nivel alimentario como a nivel sanitario, que también se recoge en el acuerdo", ha añadido.

Sobre este acuerdo también se ha pronunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero. Desde Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), donde ha visitadola bodega Fernando Castro, ha señalado que con Mercosur "se abre una nueva oportunidad, que hay que aprovechar, sin duda".

"El consejero de Agricultura y la consejera de Economía estarán muy pendientes y muy dispuestos a impulsar y apoyar la presencia del sector agroalimentario y, de manera particular, de las bodegas de Castilla-La Mancha en lo que son estos países del Mercosur, que son un cliente y un destino preferente para nuestros vinos", ha asegurado.