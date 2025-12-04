C-LM insta a Fomento a realizar cuanto antes el estudio de viabilidad para integración ferroviaria Tomelloso-Argamasilla

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero - JCCM

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado al Ministerio de Fomento a realizar cuanto antes el estudio de viabilidad para la integración ferroviaria de Tomelloso-Argamasilla de Alba. Así se ha confirmado tras una reunión que ha mantenido el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, con la comisión por la integración ferroviaria de Tomelloso-Argamasilla de Alba.

En este encuentro, que ha tenido lugar en Palacio de Fuensalida, sede de la presidencia de la Junta de Comunidades de Castila-La Mancha; también han participado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, y la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha escuchado "con mucha atención" sus propuestas.

Caballero ha confirmado que desde el Gobierno regional "nos hemos comprometido a instar al Ministerio de Fomento a realizar un estudio de viabilidad, tanto técnica como de demanda, de integración ferroviaria de ambas localidades y que confiamos en que pronto pueda ser una realidad el que se lleve a cabo dicho estudio" y así se ha trasladado a la comisión, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante la reunión los representantes de la comisión informaron al Gobierno regional de su demanda de conectar ambas localidades con la red estatal de ferrocarriles españoles y que esta es una reivindicación que, según trasladaron, apoya todo el tejido institucional, social y económico, así como asociaciones vecinales y diferentes partidos políticos de ambas localidades.

En la actualidad hay dos proposiciones no de ley en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados sobre esta integración ferroviaria.