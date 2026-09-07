C-LM invierte 2 millones en demoler un hotel en ruinas en las Lagunas de Ruidera y reformar un centro de interpretación

Visita al Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera. - JCCM

CIUDAD REAL, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha invertido dos millones de euros en dos restauraciones ambientales "muy demandadas" en el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, además de dotar al parque de "nuevos servicios para sus visitantes que nos van a permitir seguir avanzando en la modernización de este espacio protegido".

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José Manuel Caballero, quién ha visitado este emblemático espacio natural con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño.

En esta visita al parque natural, Caballero y Gómez han comprobado in situ como han concluido las obras de demolición del Gran Prior, "un antiguo hotel de los años 60, que nunca llegó abrirse, cuyas ruinas eran un sinsentido dentro de este maravilloso parque", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Al respecto, ha incidido que el Gobierno regional "tenía muy claro que la restauración de esta zona pasaba por retirar los restos de este edificio que permanecían afeando el paisaje de Las Lagunas", para lo cual han destinado "más de un millón de euros procedente de los fondos europeos Next Generation con los que hemos derruido las antiguas ruinas y estamos recuperando la zona".

A esta iniciativa, se suman las obras por importe de 200.000 euros que se han realizado para transformar el antiguo centro de información para visitantes del parque en Ruidera "en el reformado 'Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda'".

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha incidido en que "esta nueva instalación nos permite ofrecer al visitante un servicio de información más completo, moderno, e interactivo".

Por último, Caballero ha recordado que no han sido las únicas iniciativas de mejora llevadas a cabo en estas últimas fechas en el parque, ya que también se ha completado la restauración ambiental del Valle Kárstico de las Hazadillas gracias a una inversión de casi medio millón de euros procedentes de fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

"El objetivo era llevar a cabo actuaciones encaminadas a devolver el agua al territorio, recuperar los hábitats vinculados a las zonas húmedas, y favorecer el regreso y conservación de la biodiversidad en cuatro sectores del valle", ha explicado.

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y LA INCLUSIVIDAD

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por su parte, ha puesto en valor las diferentes actuaciones en materia de accesibilidad que "estamos impulsando en un parque que recibe 600.000 visitas de media al año para que lo puedan disfrutar todas las personas que se desplazan hasta el mismo, incluidas las que tienen movilidad reducida, una circunstancia que no les va a impedir disfrutar de este espacio único del que tenemos la suerte de poder contar en Castilla-La Mancha".

Por este motivo, se han instalado dos nuevos aseos accesibles, plataformas accesibles en los miradores más representativos, además de adecuarse los aparcamientos con plazas específicas para personas con movilidad reducida gracias a una inversión global superior a los 328.000 euros.

En este sentido, Gómez ha informado de que el próximo miércoles el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera va a recibir el premio 'Accesibilidad Cocemfe Albacete 2026', que entrega la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, por estas actuaciones llevadas a cabo en materia de accesibilidad, mostrándose "muy agradecida en nombre del Gobierno regional por este reconocimiento".

Caballero y Gómez también han tenido oportunidad de conocer los servicios de información, orientación y sensibilización que están prestando durante este verano en el parque los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Cadisla, que promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad.

A través de una colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha "aunamos esfuerzos para alcanzar objetivos comunes, como son la integración laboral de las personas con discapacidad con la conservación del patrimonio natural y la promoción de un uso responsable de los espacios naturales protegidos, generando beneficios tanto para las personas como para el territorio", ha dicho la consejera.

NUEVO PRUG

Gómez también ha informado de la aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural que sustituye al "que databa del año 1995 y se había quedado obsoleto". Con el nuevo PRUG "mejoramos sustancialmente el documento anterior puesto que cuenta con una mayor definición de la regulación de actividades, agilización administrativa, incorporación de indicadores y memoria económica", ha afirmado.

Además, "flexibiliza la gestión, elimina algunos trámites administrativos para propietarios privados, favorece la modernización y crecimiento de los establecimientos turísticos, regula nuevos usos, y adapta los anteriores, quedando abierto a las nuevas necesidades que puedan surgir".

Junto al PRUG se ha elaborado un estudio que permite visualizar los riesgos y las acciones necesarias en caso de incendio forestal en el parque, un protocolo de protección ciudadana que se ha puesto al servicio de los municipios y de Infocam.

FONDOS PARA PROYECTOS CONCRETOS

Por su parte, David Broceño ha destacado la importancia de que los fondos europeos lleguen al territorio y se traduzcan en proyectos concretos que contribuyan a generar oportunidades, actividad económica y empleo en los municipios, según ha informado la Subdelegación en nota de prensa.

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la gestión de estos fondos y su apuesta por impulsar proyectos que permitan conservar y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial turístico de espacios naturales de gran valor como las Lagunas de Ruidera.

Broceño ha señalado que estas actuaciones representan un modelo basado en la "colaboración, conservación y desarrollo", que permite compatibilizar la protección de los espacios naturales con la generación de actividad y oportunidades para el territorio.

El subdelegado ha defendido la necesidad de avanzar hacia un turismo de mayor calidad, que contribuya a conservar el entorno y que, al mismo tiempo, genere actividad económica, empleo y futuro para los municipios de la provincia.

Finalmente, ha animado a ciudadanos y visitantes a conocer las Lagunas de Ruidera, disfrutar de su riqueza natural y contribuir a su conservación, poniendo en valor este espacio como "una auténtica maravilla natural" y uno de los grandes tesoros de la provincia de Ciudad Real.