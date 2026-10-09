C-LM invita a conocer los yacimientos visitables de arte rupestre de la región en su día internacional

Celebración del Día Europeo del Arte Rupestre en Fuencaliente. - JCCM

CIUDAD REAL, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invitado a la ciudadanía a conocer y disfrutar del patrimonio rupestre de la región con motivo del Día Europeo del Arte Rupestre, poniendo como ejemplo los yacimientos de Peña Escrita y La Batanera, en Fuencaliente (Ciudad Real), que destacan por albergar uno de los conjuntos de pinturas rupestres esquemáticas más grandes y mejor conservados de la Península Ibérica.

En su intervención ante los medios de comunicación, en un acto celebrado para conmemorar la efeméride en Fuencaliente, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha señalado que estos enclaves forman parte de los 10 yacimientos de arte rupestre visitables de Castilla-La Mancha y constituyen un importante atractivo cultural y turístico que permite acercar a vecinos y visitantes el legado de nuestros antepasados.

Ha informado también que Castilla-La Mancha cuenta con más de 400 yacimientos de arte rupestre catalogados, distribuidos principalmente por los sistemas montañosos de la región y localizados a media altura, ha informado la Junta en un comunicado.

Una de las mayores concentraciones se encuentra en el Valle de Alcudia y Sierra Morena, en la provincia de Ciudad Real, donde se contabilizan alrededor de 200 estaciones rupestres, seguida de la Sierra del Segura, especialmente en el término municipal de Nerpio (Albacete), y la Serranía de Cuenca, con un importante núcleo en Villar del Humo.

Estas manifestaciones artísticas se caracterizan por tres grandes tipos de representaciones: figuras humanas o antropomorfas, animales o zoomorfas y otros motivos, como ídolos y figuras geométricas, que reflejan la diversidad del patrimonio prehistórico de la región.

IV JORNADAS DE ARTE RUPESTRE DE FUENCALIENTE

Asimismo, Carmen Teresa Olmedo ha destacado la importancia del Día Europeo del Arte Rupestre para dar a conocer y proteger este patrimonio, al tiempo que ha felicitado al Ayuntamiento de Fuencaliente por la organización de unas actividades que acercan la riqueza cultural del municipio a vecinos y visitantes.

Las IV Jornadas de Arte Rupestre de Fuencaliente, que se celebran del 9 al 11 de octubre, incluyen un amplio programa de actividades culturales, educativas y divulgativas destinadas a acercar a la ciudadanía el patrimonio arqueológico de la localidad.

La programación arranca con talleres escolares de pintura rupestre, en los que han participado alumnos. Después se ha inaugurado el mural 'Fuencaliente, cuna del Arte Rupestre', que han elaborado los niños del colegio y que, a juicio de la viceconsejera, "resalta la importancia de implicar a las nuevas generaciones con el patrimonio".

Las jornadas han incluido la entrega de premios del II Concurso de Dibujo de Arte Rupestre, visitas guiadas y homenajes al arqueólogo Henri Breuil y a Tomás Pareja. El programa continuará con conferencias, talleres infantiles, actividades culturales y divulgativas, y concluirá el domingo 11 de octubre con una ruta senderista y una visita guiada a la Cueva de las Sierpes.