C-LM lanza un mensaje de tranquilidad y afirma que no hay "ningún riesgo" en el consumo de la carne de cerdo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado este martes un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los consumidores castellanomanchegos y ha afirmado que el consumo de carne de cerdo no supone "ningún riesgo" para el consumo en personas.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado que "no hay presencia del virus --de la peste porcina-- más allá de los 13 jabalíes que se han constatado hasta ahora".

"Ya hace varios días que no aparece ningún elemento más y que sólo se ha restringido a esa zona de infección. Por tanto, hay una cautela importante pero también una tranquilidad de que no haya mayor dispersión", ha remarcado.

Martínez Lizán también ha destacado que se están realizando "importantes controles" en todas las explotaciones, dada la mortalidad que puede suponer la presencia de este virus. "En este sentido se está trabajando coordinadamente para poder erradicar cuanto antes la presencia de este virus".

En este sentido, también ha destacado el trabajo que se está haciendo para que se siga exportando carne de cerdo, señalando que las restricciones de China solo se limitan a la provincia de Barcelona o que Corea del Sur se ha sumado también prohibiendo la carne de 20 kilómetros del radio de donde aparecieron los primeros focos.

También ha sido preguntado el consejero por la situación en la región debido a la gripe aviar, para afirmar que en Castilla-La Mancha, desde el mes de octubre, no hay presencia en ninguna explotación de esta enfermedad animal. "Ni siquiera casos sospechosos", ha agregado.

Ha recordado que la Junta firmó una resolución que establecía el confinamiento de las aves, tanto de corral como en explotación, para evitar más posibilidad de contagio. "A tenor de los resultados está medida está siendo satisfactoria", ha agregado.

"Siguiendo esos protocolos y cuidados de control biológico en las explotaciones debería de funcionar como creo que está ocurriendo y no aparecer más contagios de este tipo de aves" ha concluido.