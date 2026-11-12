C-LM llama a combatir la violencia machista en espacios digitales, eje central del acto del día 25 en Iniesta (Cuenca)

La consejera de Igualdad, Sara Simón, presenta la campaña institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. En el Palacio de Fuensalida. - PIEDAD LOPEZ

CUENCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'La violencia contra las mujeres no es artificial, es real', el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dedicar al día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, para incidir en las nuevas formas de violencia machista que existen en el entorno digital. El acto institucional se celebrará en Iniesta (Cuenca).

En este sentido, la consejera de Igualdad ha pedido tener en cuenta que, "aunque en algunas ocasiones las imágenes o la voz pueden ser falsas, la violencia es real", y ha asegurado que con esta campaña el Ejecutivo regional también quiere recordar "que las redes sociales no pueden ser un espacio en el que todo vale".

"La tecnología no es mala en sí misma, todo depende del uso que se haga de ella, y es imprescindible tener en cuenta que, en el caso de la inteligencia artificial, si ahora la propia tecnología evoluciona y aprende de sí misma, o incorporamos la igualdad y la perspectiva de género o efectivamente acabará convirtiéndose en un arma muy peligrosa, generadora de desigualdad y también de violencia", ha argumentado Simón.

Por estos motivos, la titular de Igualdad ha incidido en que "sigue siendo crucial" educar y formar a las personas más jóvenes, que hacen uso de las tecnologías a edades muy tempranas", y ha pedido "no tolerar la negación de la violencia machista, porque "quien enciende la tele o ve un vídeo en cualquier red social de alguien negando la violencia acaba normalizando e interiorizando marcos conceptuales que, en el peor de los casos, le llevarán a acabar reproduciendo esa violencia estructural en cualquier grado".

EL 12% SUFRE ACOSO DIGITAL

Simón ha apoyado su intervención en datos del Ministerio del Interior y del INE, como que el 12,2% de las mujeres en España han sufrido acoso digital. Además, centrándose en las mujeres jóvenes, de 18 a 24 años, el porcentaje se eleva al 34,5% y un 9,4% ha recibido mensajes inapropiados que les han hecho sentirse humilladas o intimidadas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha esta campaña de concienciación al mismo tiempo que participa en la organización de 786 actividades en toda la región a través de la Red de Centros de la Mujer.

RECONOCIMIENTOS REGIONALES

Durante la presentación de la campaña, la consejera ha informado de que el acto institucional por el 25 de noviembre se celebrará en la localidad conquense de Iniesta, donde se entregarán 10 reconocimientos provinciales a centros educativos y empresas, entidades u otro tipo de asociaciones que destacan contribuciones en la lucha contra la violencia machista.

Este año, el IES 'Río Júcar', de Madrigueras, es el centro educativo distinguido en Albacete por su labor para fomentar la igualdad y la convivencia a través de su Plan de Igualdad, con actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género. Por su parte, el Grupo Tecon ha sido valorado por su compromiso con la recuperación e inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista, mediante cursos de alfabetización digital y donaciones de equipos informáticos a los recursos de atención de la provincia.

En Ciudad Real, el CEIP 'Santísimo Cristo de la Misericordia', de Miguelturra, recibe el reconocimiento por un proyecto que aborda la prevención de la violencia de género desde la educación emocional y la eliminación de estereotipos, una iniciativa que ha obtenido el primer premio de los Premios Aulas por la Igualdad: Premios Irene 2025. También se distingue a Formación Integral y Servicios Empresariales (FISE), por su trayectoria en formación y consultoría en igualdad, con actuaciones como la elaboración de planes de igualdad y la formación de más de 600 profesionales de la Administración local.

El CRA 'Manchuela', que agrupa a los municipios de Villalpardo, Villarta y El Herrumblar, es el centro educativo premiado en Cuenca por sus actividades de sensibilización, entre las que destacan los talleres sobre masculinidades positivas y las iniciativas para fomentar el respeto y la igualdad. La Asociación para el Desarrollo Integral 'El Záncara' ha sido distinguida, a su vez, por su compromiso con las mujeres del medio rural, especialmente a través de su adhesión a la Red de Espacios Seguros frente a la violencia de género, que promueve la atención y el acompañamiento a las víctimas.

En Guadalajara, el IES 'Profesor Domínguez Ortiz', de Azuqueca de Henares, destaca por incorporar la igualdad como eje transversal de su proyecto educativo, con iniciativas como el proyecto 'Libres', centrado en prevenir las violencias digitales, y el uso del teatro para denunciar comportamientos machistas. La Asociación Violencia Machista Cero, de El Casar, recibe también este reconocimiento por su labor de sensibilización mediante talleres, campañas educativas y actividades culturales dirigidas a promover relaciones basadas en la igualdad y el respeto.

El CEIP 'Andrés Arango', de Velada, es el centro educativo seleccionado en Toledo por sus iniciativas de sensibilización, entre las que sobresale la elaboración de cortometrajes y vídeos educativos del alumnado para visibilizar el rechazo a la violencia machista. En el ámbito de las entidades, se reconoce al Colegio Oficial de Abogados de Toledo por su implicación en la formación frente a la violencia de género, especialmente mediante jornadas dirigidas a profesionales del turno de oficio.

A la presentación de la campaña también ha asistido la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, y las delegadas de Igualdad en Toledo, Cuenca y Guadalajara, Nuria Cogolludo, Ana Eloísa Olmeda y Laura Gil, respectivamente.