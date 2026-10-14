C-LM lleva la UE sus conocimientos en gestión forestal, desarrollo rural, agricultura y reto demográfico

La directora general de Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, Nazareth Rodrigo, en el 173º Pleno del Comité Europeo de las Regiones. - JCCM

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha comparte conocimiento en Europa sobre políticas de gestión forestal, desarrollo rural, agricultura y reto demográfico en el marco de la Semana Europea de las Regiones y del en el 173º Pleno del Comité Europeo de las Regiones.

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha valorado los días de trabajo que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando durante esta semana en Bruselas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

"Castilla-La Mancha ha vuelto a estar presente en esta semana grande de las regiones europeas y lo hemos hecho a través de la participación en diferentes reuniones y ponencias", ha señalado.

Así, ha explicado que "empezamos el lunes con un workshop que lideró Castilla-La Mancha por tercera vez dentro de esta programación de la Semana de las Regiones, donde participó Susana Jara, la directora general de Medio Natural y Biodiversidad".

Ha detallado que "en este workshop, pusimos encima de la mesa qué es lo que está haciendo Castilla-La Mancha en la gestión forestal y rural en ámbito general".

En este sentido, Nazareth Rodrigo ha detallado que "sirve de ejemplo también y de intercambio de experiencias de regiones que tenemos la misma problemática y que podemos abordar los problemas conociendo qué están haciendo otras regiones".

Asimismo, Rodrigo ha explicado que "estamos, además, aprovechando para hablar de cómo impulsar la incorporación de las mujeres a la agricultura".

"También hemos hecho durante estos días distintas reuniones con el comisionado de Reto Demográfico, con Jesús Alique, no solamente con la Reper, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, sino también con representantes de la Comisión Europea", ha señalado.

"Hemos trasladado cuál es la demanda que tenemos desde Castilla-La Mancha en relación a la actualización de las DAR y cuál es la situación de reto demográfico que afronta en particular la provincia de Guadalajara".

Por último, la directora general de Asuntos Europeos ha remarcado la participación del vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, en el Comité Europeo de las Regiones.

"Hemos participado en la 173º edición de este pleno, de esta sesión plenaria, donde se han abordado temas que nos preocupan, pues cómo puede ser, cuál es el futuro de la industria europea, la gestión de incendios y también de las sequías, que cada vez son más frecuentes en toda Europa y esa coordinación y necesidad también de abordar problemáticas en materia de empleo y de seguridad y defensa", ha detallado.