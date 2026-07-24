C-LM moviliza más de 21 millones en su Red de Hospederías, que ampliará en Aldea del Rey y Villanueva de los Infantes

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, preside en la localidad ciudadrealeña de Viso del Marqués, el acto de apertura de la Hospedería La Almazara del Marqués. - JCCM

CIUDAD REAL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado este viernes en el acto de apertura de la nueva hospedería de Viso del Marqués, donde ha garantizado la ampliación de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha aseverando que "a la vuelta del verano inauguraremos Aldea del Rey" en alusión al alojamiento que se ubicará en el Palacio de Claverías de esa localidad; y también "a la vuelta de un año estará Villanueva de los Infantes, con un proyecto muy amplio", ha indicado en torno a las obras ya iniciadas en el Convento de Santo Domingo.

De igual modo, se ha referido al buen ritmo en los trabajos en "Riópar o Elche de la Sierra", que se sumarán en el futuro a esta Red desde la provincia de Albacete, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El presidente regional ha estado acompañado por el vicepresidente Segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la delegada de la Junta en esta provincia, Blanca Fernández; la alcaldesa del municipio, Fátima Victoria Ginés; y por los responsables de Cantueso, la empresa que gestionará la hospedería.

MÁS DE 21 MILLONES EN INVERSIONES

Precisamente Patricia Franco ha apuntado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está movilizando más de 21 millones de euros en inversiones para la ampliación de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, muchas de ellas en la provincia de Ciudad Real.

"Hoy es un día de celebración para todos los vecinos de Viso del Marqués, por la recuperación de un espacio muy querido que debe servir de reclamo para todas aquellas personas que cruzan nuestro país de centro a sur, y que se alinea muy bien con la campaña 'PARA en Castilla-La Mancha' que hemos puesto en marcha", ha señalado la consejera, que ha trasladado la enhorabuena del Gobierno regional a todos los vecinos y vecinas de Viso, personalizado en su Corporación municipal y en su alcaldesa, Fátima Ginés, "por haber perseguido este proyecto para que sea una realidad".

Desde el inicio, ha recordado Patricia Franco, el Gobierno regional ha apoyado la rehabilitación de esta antigua almazara del siglo XVIII para su puesta en marcha como alojamiento turístico singular en la región, "primero, a través de las Expresiones de Interés, una novedosa convocatoria con fondos europeos que impulsamos desde el Ejecutivo autonómico, y después, con una ayuda directa que ha servido para finalizar las últimas fases del proyecto, con una inversión total del Gobierno regional de cerca de 900.000 euros".

Este impulso forma parte del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la Red de Hospederías de la región, que con 'La Almazara del Marqués' va a sumar su décimo establecimiento adherido, y en la que el Ejecutivo autonómico está desarrollando "una inversión de 21,2 millones de euros, con proyectos muy importantes como el del Convento de Santo Domingo, en Villanueva de los Infantes, con más de seis millones de euros; o con inversiones también en Aldea del Rey, Herencia, Torre de Juan Abad o Alcázar de San Juan, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real", ha señalado Patricia Franco.

Además, la consejera ha agradecido a Cantueso y al chef Miguel Ángel Expósito, con Estrella Michelin y embajador de Raíz Culinaria, el paso al frente que ha dado para la gestión de esta hospedería, que se suma a la oferta turística de la región en un momento de consolidación de la actividad en el sector.

"Tenemos la mayor cuota de mercado en turismo rural de nuestra región, cerca del 10%; somos la comunidad autónoma con mayor crecimiento en la facturación turística en el segundo trimestre del año en el Barómetro de Exceltur y, además, estamos atravesando las mayores cifras de empleo del sector turístico en la región, con más de 54.000 personas afiliadas al cierre del mes de julio en actividades turísticas, la cifra más alta de la historia para este mes", ha recordado Patricia Franco.

El compromiso del Gobierno regional, ha indicado la consejera, se refleja en la inversión, como muestra también la mayor inversión turística de la historia en la provincia de Ciudad Real con casi 19 millones de euros de fondos europeos Next Generation a través de los Planes de Sostenibilidad Turística, "pero también en la vertebración y promoción de nuestros municipios", y ha señalado hitos como "la reciente declaración de la Ruta de la Pasión Calatrava como Fiesta de Interés Turístico Internacional; o la declaración, ayer, de las fiestas en honor a San Agustín, en Fernán Caballero, como Fiesta de Interés Turístico Regional", ha remarcado.

"Esa es la misión que tenemos: promocionar y vertebrar nuestros municipios, creyendo en su potencial y haciendo crecer los valores y toda la riqueza natural, patrimonial y cultural que tienen nuestros pueblos", ha finalizado.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Por su parte, el diputado provincial Carlos Martín de la Leona ha puesto el acento en el valor de la colaboración institucional como elemento "imprescindible" para hacer realidad proyectos que generan oportunidades de desarrollo para el medio rural, según ha informado la Diputacion en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que la apertura de la Hospedería La Almazara del Marqués constituye un ejemplo de cómo la suma de esfuerzos entre administraciones y la iniciativa empresarial permite impulsar actuaciones que contribuyen al progreso de la provincia.

El diputado provincial ha felicitado expresamente a la alcaldesa, Fátima Victoria Ginés, por el impulso dado a esta iniciativa, así como a los promotores del establecimiento, a quienes ha deseado el mayor de los éxitos, convencido de que el buen funcionamiento del proyecto redundará en beneficio de Viso del Marqués y del conjunto de la provincia de Ciudad Real.

Así, ha subrayado el simbolismo de recuperar una antigua almazara para transformarla en un espacio dedicado al descanso y al turismo. Ha resaltado que un lugar vinculado durante décadas al olivar y a la elaboración de aceite de oliva pase ahora a convertirse en un enclave pensado para el bienestar de quienes visitan Viso del Marqués y ha considerado que estas nuevas instalaciones como un homenaje a las generaciones que dedicaron su vida al cultivo del olivo.

Martín de la Leona ha manifestado también su deseo de que la hospedería se consolide como un espacio de referencia para quienes buscan la tranquilidad del medio rural y desean conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la provincia.

Finalmente, en nombre del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reiterado el compromiso de la Institución provincial con Viso del Marqués y con el conjunto de los municipios de la provincia para seguir colaborando con el resto de administraciones en el impulso de iniciativas que favorezcan la vertebración territorial, el crecimiento económico y la creación de oportunidades, respaldando especialmente a los empresarios que apuestan por invertir y generar riqueza en el territorio.