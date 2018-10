C-LM no descarta impulsar un acuerdo hidrológico nacional al margen del Gobierno central

Actualizado 22/02/2018 10:36:06 CET

TOLEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no descarta impulsar de la mano de las comunidades autónomas un acuerdo hidrológico nacional al margen del Gobierno de Mariano Rajoy, algo que no es lo "deseable" pero que estaría justificado por el hecho de que la región "no puede esperar más".

A preguntas de los medios este jueves tras una rueda de prensa, Hernando ha asegurado que desde Moncloa "no se están tomando en serio" a Castilla-La Mancha y sus necesidades de agua.

"Si pasa más tiempo sin que el Gobierno actúe, tomaremos las medidas necesarias para iniciar un borrador de acuerdo desde la región y al margen del Gobierno", ha dicho, antes de recordar que ya ha habido contacto con el Gobierno valenciano para abordar este asunto.