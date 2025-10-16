C-LM otorgará en 2026 ayudas al alquiler para huérfanos hijos de mujeres víctimas de violencia de género

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, comparece en las Cortes de Castilla-La Mancha abriendo el turno de intervenciones del Debate del Estado de la Región. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha otorgará en 2026 ayudas al alquiler a huérfanos hijos de mujeres víctimas de violencia de género, tal y como ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page.

Ha sido en el bloque destinado a la igualdad donde ha trasladado esta medida, que se traduce en ayudas para hijos e hijas de hasta 35 años, que ahora gozan de ayudas de orfandad pero no para el alquiler.

Las ayudas al alquiler solo están destinadas para las mujeres víctimas de violencia de género, tal y como han precisado a Europa Press fuentes de la Consejería de Igualdad.

En esta línea, refiriéndose a las becas Leonor Serrano, se ampliarán para incluir estudios de Formación Profesional, estudios de postgrado y especialización o cursos de idiomas, tanto de las mujeres víctimas de violencia de género como de sus hijos e hijas. Hasta ahora estas ayudas solo alcanzan a las matrículas de grado y master.

García-Page ha citado que en la región hay 522 niños con atención psicológica por "malos tratos contra sus madres". "Ojalá y que podamos trabajar para que avancen en la vida sin ese trauma", ha deseado.

Asimismo, el presidente regional ha avanzado un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en materia de violencia de género, que "irradia a la Guardia Civil, a las fuerzas del orden, a la Fiscalía", tras observar una actitud muy receptiva de parte de la nueva presidenta del Alto tribunal, Pilar Astray, y tras el trabajo realizado con su antecesor.

Seguidamente, ha señalado, antes de fin de año se pondrá sobre la mesa el borrador de la Ley de medidas para combatir la brecha de género en el ámbito laboral.

CONTRA EL ODIO

García-Page ha prometido que en la región no se va a amparar "bajo ningún concepto la cultura del odio" y ha utilizado "una máxima del Papa Francisco", que se dirigía a quienes alimentan el odio.

"El que alimenta el odio no está en la calle, no es la gente. Desapareciendo los que lo hacen, verán como este país recupera el tono vital que palpamos en nuestro día a día", ha afirmado.