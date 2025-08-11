C-LM ha pagado en lo que va de año más de seis millones a explotaciones ganaderas en ayudas para bienestar animal - JCCM

CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha pagado, en lo que va de año, a ganaderos y ganaderas de toda la región más de seis millones de euros en ayudas dirigidas al bienestar animal.

De ello ha dado cuenta la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, que también ha detallado que estos seis millones corresponden a convocatorias del Plan de Desarrollo Rural 2014-2022, del cual se están terminando de pagar tanto expedientes que tenían incidencias como los expedientes correspondientes a las últimas convocatorias del mismo. En total, se han abonado 2.132 expedientes, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Uno de los instrumentos de apoyo que ponemos a disposición del sector ganadero desde la Consejería son las ayudas al bienestar animal de ovino y caprino en régimen extensivo y semiextensivo. Se trata de una línea de ayudas que busca compensar a los ganaderos por sus esfuerzos voluntarios para mejorar el bienestar de sus animales", ha dicho al respecto.

La directora general ha hecho estas manifestaciones en Villar de Olalla donde, acompañada por el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Cuenca, Rodrigo Fernández, y el alcalde del municipio, Daniel Ayllón, ha visitado una explotación de ovino de carne dirigida por una ganadera, Haziza Agoujil.

Allí ha puesto en valor estas ayudas "que no sólo mejoran la calidad de vida de los animales, sino que también tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de sus producciones, beneficiando tanto a los productores como a los consumidores".

362 JÓVENES INCORPORADOS

Aprovechando esta visita, Lydia Benítez ha explicado que, junto a líneas de ayuda como las de bienestar animal, el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page cuenta con otras medidas para apoyar a un sector "que es vital para el medio rural, como es el sector ganadero", entre las que ha destacado las destinadas a la incorporación de jóvenes, "que tan importantes son para asegurar el relevo generacional y evitar el despoblamiento del territorio".

En ese sentido, ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado a 362 chicas y chicos jóvenes al sector ganadero con una ayuda de más de 17 millones de euros entre las convocatorias de 2023 y 2024, realizadas en el marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC 2023-2027). De esta cantidad, más de siete millones corresponden a la convocatoria 2023 y los otros diez se han resuelto en la de 2024.

Estos 362 jóvenes se incluyen en los 1.552 que, gracias a las dos convocatorias citadas, "han podido comenzar su actividad, crear su empresa agraria e incorporarse al campo, con este apoyo", en palabras de Lydia Benítez, que también ha querido poner en valor que, de estas 1.552 personas jóvenes incorporadas, un tercio han sido mujeres.

En lo que se refiere al tipo de ganado, la última convocatoria muestra que el ganado ovino es la opción más elegida por los y las jóvenes, seguida del ganado bovino y caprino. Estos tres sectores representan el 76 por ciento de las incorporaciones ganaderas de 2024.