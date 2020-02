C-LM participa en Erasmus+ a través de un consorcio para que estudiantes de FP realicen prácticas en empresas de la UE

Publicado 08/02/2020 12:26:52 CET

TOLEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha participa por cuarto año consecutivo en la convocatoria de propuestas del Programa Erasmus+ con la presentación de un nuevo proyecto del consocio Erasmus+ en la modalidad KA102, para movilidad de estudiantes de FP para la realización de prácticas en empresas de la Unión Europea.

En esta nueva propuesta para la convocatoria de 2020, cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 5 de febrero, se contará con 10 centros educativos públicos y se solicitarán un total de 25 becas para la realización de actividades de movilidad de estudiantes de Formación Profesional en Italia, Irlanda, Alemania, Portugal y Malta, ha informado la Junta en un comunicado.

Hasta la fecha la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha coordinado tres consorcios KA102 correspondientes a las convocatorias de 2017, 2018 y 2019 respectivamente, con las denominaciones 'VET: Ready, Steady, Move', 'VET: Going On' y 'VET:Starting Up' y con la financiación del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea por importe de 418.114 euros.

Para el desarrollo de todos estos proyectos se ha contado con la participación de 41 centros educativos públicos que impartían enseñanzas de Formación Profesional en Castilla-La Mancha y ha permitido realizar prácticas de 90 días de duración a 75 estudiantes en Italia, Irlanda, Portugal, Francia y Reino Unido.