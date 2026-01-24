C-LM persigue la formación en gestión sanitaria de su personal a través del programa 'Liderazgo e Innovación'

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar. - JCCM

TOLEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, ha participado esta semana en la inauguración del programa de Liderazgo e Innovación, impartido por la Escuela de Negocio Deusto Business School, que está financiado por fondos europeos y organizado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Este programa forma parte de las actuaciones destinadas a capacitar y a dotar de mayores habilidades y competencias profesionales a las diversas capas de la organización, entre ellas, de una manera muy destacada, a los mandos intermedios, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Cortázar ha destacado que "los mandos intermedios traducen la estrategia en acción, generando una trasformación real desde dentro del sistema. Bajo esta filosofía, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad y el Sescam, desarrolla un programa formativo para reforzar el liderazgo de profesionales con cargos de gestión de equipos en el ámbito sanitario".

Concretamente, esta actuación alcanza a 30 profesionales de todas las Gerencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y también de los servicios centrales. En lo que se refiere al tiempo de su impartición, alcanzará hasta el mes de junio.

La experiencia formativa se compone de una parte online y otra presencial y cuenta con un elenco de profesorado de Deusto de primer nivel. Asimismo, es una formación reglada que cuenta con tres créditos ECTS, por lo que, además de capacitar a los profesionales y de suponer un impulso a su trayectoria profesional, hace que les compute en diversos procesos como los de movilidad o selección.

Con esta actuación, el sistema Sanitario de Castilla-La Mancha consolida su apuesta por la formación gestora, por la formación directiva y por la capacitación en competencias y habilidades de todas las capas del conjunto de sus profesionales.