C-LM pide en Bruselas un modelo de resiliencia hídrica que garantice el desarrollo, el acceso al agua y la biodiversidad

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité Europeo de las Regiones. - JCCM

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este viernes en Bruselas que la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica adoptada por la Comisión Europea debe reflejar un modelo que garantice el desarrollo económico, el derecho de acceso al agua y la protección del medio, especialmente ante situaciones de crisis o emergencia, como sequías o inundaciones, derivadas del cambio climático.

Según informa el Ejecutivo regional, lo ha hecho tras el debate mantenido en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité Europeo de las Regiones en la que ha participado.

"Se debe adaptar esta Estrategia de Resiliencia Hídrica Europea a la realidad de las regiones para garantizar y proteger el derecho al agua de la ciudadanía, el uso eficiente del agua para el desarrollo económico y el equilibrio de los espacios naturales en un contexto de cambio climático como el que estamos viviendo", ha expresado.

"Solo así los gobiernos regionales podremos aplicar políticas en materia de agua que estén sustentadas en recursos y normativa europea que garantice nuestro desarrollo y el bienestar de la ciudadanía", ha incidido, según informa el Ejecutivo regional.

Caballero ha reclamado que Europa debe garantizar "los recursos económicos para atender las necesidades de abastecimiento de las poblaciones, especialmente de los municipios más pequeños".

"Necesitamos también que se utilice toda la tecnología existente en el mercado en estos momentos para que podamos disponer de agua y también que esas regiones que pueden desalar, lo hagan", ha reivindicado.

Además, ha recordado que es "vital" para regiones como Castilla-La Mancha "garantizar el agua para la biodiversidad y para la sostenibilidad medioambiental, pero también para la agricultura, porque el mayor reto, sin duda, en estos momentos es garantizar la soberanía alimentaria de 450 millones de europeos".

Asimismo, el vicepresidente segundo ha demandado que "en ningún caso se debe criminalizar la agricultura, sino que se debe apostar por un modelo que proteja a los productores, que son los principales afectados y que están apostando por el uso responsable del agua".

José Manuel Caballero ha concluido que es necesario que la Unión Europea tenga capacidad y soberanía para garantizar la alimentación de sus ciudadanos, algo que, a su entender, "pasa por tener una agricultura que dispone de agua y que lo hace de manera eficiente y con seguridad".

LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA HÍDRICA ADAPTADA A LAS REGIONES

Tal y como ha explicado Caballero, en el debate se ha hecho hincapié en que para avanzar como regiones europeas hacia una resiliencia hídrica colectiva "se requiere seguridad y preparación, infraestructuras críticas resilientes, sistemas eficaces de alerta temprana, una continua sensibilización de la sociedad y participación ciudadana".

De igual modo, ha expresado que las iniciativas, soluciones y medidas en materia de agua que está desarrollando la Comisión Europea deben reflejar la enorme diversidad de circunstancias de las regiones europeas, como es el caso de Castilla-La Mancha.

Sobre esta adaptación a las diferentes realidades europeas, Caballero ha puesto el acento en la situación de regiones ultraperiféricas y de regiones con vulnerabilidades específicas "como Castilla-La Mancha, cuya economía depende en una parte muy importante de la agricultura y que se enfrenta a situaciones derivadas del clima para las que los productores y la población deben estar protegidos con recursos e infraestructura que debe garantizar la Unión Europea".

Ha concluido que para la aplicación efectiva de esta Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica se requieren unos enfoques flexibles y adaptados a las circunstancias de cada región.

En este sentido, se ha referido a la importancia de que los gobiernos regionales cuenten con el apoyo de la Comisión Europea para el desarrollo de la planificación hidrológica, de los planes de gestión de los riesgos de sequía e inundación y de la gestión integrada de los recursos en materia de agua.

"Sin olvidar, el derecho ciudadano a disponer de acceso al agua en calidad y en cantidad como estamos defendiendo y trabajando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha expresado Caballero. "El agua es un recurso vital para la vida y una gestión europea eficiente y responsable garantizará una verdadera cohesión regional en Europa", ha concluido.