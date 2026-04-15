C-LM pide "no hacer demagogia ni política" con regularización de migrantes y exige "humanidad" para quienes no la tienen

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido este martes "no hacer demagogia ni política" con la regularización extraordinaria de migrantes y ha exigido poner "sentido común" y "algo de humanidad para aquellos que no la tienen".

Así ha reaccionado Esther Padilla un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves.

"Hay mucha población en nuestro país que ya vive con nosotros y que trabaja con nosotros bajo una economía sumergida", es decir, "trabajando en negro", por lo que la portavoz del Gobierno regional considera que a todo ello "había que dar una respuesta".

Una respuesta que, según ha apuntado, hay que darla con "garantías" y cumpliendo con todo el sistema legislativo español.

Además, ha recordado que cuando se han producido en otras ocasiones regularización de inmigrantes a nivel laboral, por ejemplo, lo que ha dado lugar es que esas personas que trabajaban en situación irregular, por ser inmigrantes sin documentación legal en este país, "pues ha levantado esa economía sumergida que había y se ha puesto de manera legal y se ha regularizado también el trabajo".

"No supuso en ningún caso ningún perjuicio para los trabajadores que ya lo estaban haciendo en el país y lo que hace al final es contribuir a la economía del país cotizando y aportando, por ejemplo, en la Seguridad Social, que como saben es tan necesario", ha concluido.