C-LM plantea una moratoria a cinco años para que las eléctricas privadas puedan invertir en la mejora de la red

TOLEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado este lunes una moratoria a cinco años para que las compañías eléctricas privadas puedan invertir en la mejora de la red, "ya que a día de hoy lo tienen prohibido", sin esperar a que Red Eléctrica Española tenga que llevar a cabo esas mejoras.

Así lo ha indicado el consejero de Fomento del Gobierno regional, Nacho Hernando, durante su intervención en la clausura del II Foro de la Asociación Club Conecta, que se ha desarrollado en Madrid bajo el título 'Castilla-La Mancha, una mirada al futuro'.

Se trata, ha dicho, de invertir en la mejora a través de inversiones "muy importantes" que tienen "absolutamente identificadas", por lo que ha pedido dar "margen" a que las empresas eléctricas privadas puedan aportar mejoras a la red y que no tenga que ser Red Eléctrica, desde lo público, quien lo financie.

En este sentido, Hernando ha hecho referencia al límite de la red de transporte de energía en el país, que ha dicho que está en una "situación crítica" por lo que ha lamentado, de cara a la instauración de empresas en la región, que haya que decirles que no pueden conectarse a la red.

"No puede ser que la mayoría de semanas venga un inversor extranjero que quiere meter 3.000 millones de euros en nuevos parques eólicos, en nuevas placas fotovoltaicas o en nuevas plantas de gases renovables y haya que decirle que a día de hoy no se puede pinchar en la red", ha lamentado.

Ello le ha llevado a hablar "de lo importante" como es la escasez de agua o la escasez de luz, "que es cómo vamos a competir en el exterior para proteger nuestros productos". "En definitiva, tenemos que seguir afrontando estos grandes retos, retos que van a la postre a financiar lo que realmente nos importa: Curar a nuestros familiares, educar a nuestros hijos y atender a nuestros mayores".

Finalmente, Hernando ha hecho un balance del trabajo de su Consejería en este final de año para indicar que lleva realizadas 140 comisiones en las que se han aprobado casi mil proyectos concretos para la región, 39 de ellos prioritarios. "Le hemos dado luz verde a 5.500 millones de euros de inversión privada para que Castilla-La Mancha siga fortaleciendo su tejido productivo".