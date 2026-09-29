C-LM pone en marcha 'Horizonte Rural' para acercar la educación para la salud y la acción comunitaria a zonas rurales

El Gobierno regional pone en marcha 'Horizonte Rural'. - JCCM

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha durante los próximos meses el proyecto 'Horizonte Rural', una iniciativa dirigida a acercar las actividades de promoción de la salud, prevención y educación sanitaria a la población que reside en zonas rurales, despobladas o con especiales dificultades geográficas de la región.

El proyecto, coordinado por la Dirección General de Atención Primaria del Sescam y enmarcado en la Estrategia de Salud Comunitaria de Castilla-La Mancha, pretende avanzar en la equidad territorial, para que el hecho de vivir en un municipio pequeño o alejado de los principales núcleos de población no suponga disponer de menos oportunidades para participar en actividades que ayuden a cuidar la salud, prevenir enfermedades y mejorar el autocuidado.

'Horizonte Rural' se desarrollará hasta diciembre de este año como una intervención intensiva de apoyo a los equipos de Atención Primaria. Para ello, se incorporarán profesionales de Enfermería, organizados en equipos y dotados de los medios necesarios para desplazarse por las localidades seleccionadas, ha informado la Junta en nota de prensa.

El programa parte de una realidad especialmente relevante en una comunidad autónoma con determinantes sociodemográficos, dispersión geográfica, envejecimiento de la población y dificultades de acceso que pueden condicionar la participación de los ciudadanos de determinadas zonas rurales en actividades de promoción de la salud.

Una de las características del proyecto será, precisamente, su dimensión comunitaria. Los equipos de Atención Primaria trabajarán conjuntamente con ayuntamientos, asociaciones y otros agentes del territorio, tanto para identificar necesidades como para favorecer la participación de la población y conectar las actividades realizadas con los recursos ya existentes en cada localidad.

ALIMENTACIÓN, EJERCICIO Y BIENESTAR EMOCIONAL

Las intervenciones se articularán en torno a tres grandes ámbitos: alimentación saludable, actividad física y bienestar emocional. A ellos se sumará un módulo complementario destinado a mejorar el conocimiento y la utilización de 'Mi Salud Digital'.

Así, en cada uno de estos bloques se abordarán las cuestiones más relevantes y vinculadas a la vida cotidiana, con un carácter eminentemente práctico y participativo, y podrán complementarse, en coordinación con los agentes locales, con otras iniciativas comunitarias como paseos o desayunos saludables y actividades destinadas a dar a conocer los recursos disponibles en cada municipio.

En alimentación saludable, la formación se centrará en cómo aprender a realizar una compra saludable, interpretar el etiquetado de los alimentos, adaptar recetas tradicionales, prevenir enfermedades mediante la alimentación o cocinar de una forma sana, sencilla y económica.

En actividad física se trabajará sobre los beneficios de mantenerse activo, la incorporación del ejercicio a la vida diaria, la prevención de caídas en las personas mayores, ejercicios de fuerza y equilibrio o recomendaciones para caminar de manera saludable.

En bienestar emocional se abordarán aspectos relacionados con la gestión del estrés, las técnicas de respiración y relajación, la importancia del sueño y el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias como elementos protectores frente a situaciones como la soledad no deseada.

PRIORIDAD PARA LAS ZONAS CON MAYORES DIFICULTADES

Se aplicarán criterios comunes relacionados con la ruralidad y dispersión geográfica, la distancia o dificultad de acceso, la menor cobertura previa de actividades comunitarias, el envejecimiento poblacional y las características específicas de cada territorio.

Aunque las actividades estarán abiertas a la población residente en las zonas seleccionadas, el programa prestará especial atención a colectivos que pueden beneficiarse particularmente de este tipo de intervenciones, entre ellos las personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, cuidadores y personas en situación de vulnerabilidad social o riesgo de soledad no deseada.

'Horizonte Rural' incorpora, además, desde su diseño, un sistema de evaluación que permitirá conocer tanto el alcance de las actuaciones como su utilidad para los participantes.

Se analizará el número de actividades realizadas y de participantes, la conexión con agentes y recursos comunitarios, la satisfacción de ciudadanos y profesionales y la mejora de conocimientos antes y después de las intervenciones.