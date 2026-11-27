La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el rector de la Universidad, José Julián Garde, han participado en el acto de entrega de premios de la ‘Cátedra participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del sector primario’. - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha se está preparando para garantizar el servicio de agua a las más de 75.000 personas que "beben" de la Llanura Manchega ante el comienzo de nuevas obras en el mes de enero "en la parte de postrasvase, a partir de Albacete".

Gómez, a preguntas de los medios en Toledo, en un acto de entrega de premios de la 'Cátedra participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del sector primario', ha reaccionado de este modo sobre la reanudación de la actividad del trasvase Tajo-Segura, tras haber concluido los trabajos indispensables en la zona más próxima a La Bujeda.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha trasladado al Gobierno de Castilla-La Mancha que "aproximadamente 18 metros cúbicos por segundo" es la cantidad que "está pasando por el trasvase una vez arreglado una avería en La Bujeda".

A la vista de las obras que comenzarán en enero "en la parte de postrasvase, a partir de Albacete, donde hay que arreglar averías", Castilla-La Mancha está "llenando" su "embalse de regulación para dar servicio a toda la infraestructura de Llanura Manchega que está operativa actualmente".

"Tenemos ya toda la infraestructura adaptada para, con pozos de emergencia y con los sistemas de abastecimiento tradicionales que había en la zona, más lo que podamos almacenar de agua en estos momentos en el embalse de regulación, poder ofrecer con toda garantía el servicio de agua a las más de 75.000 personas que en estos momentos beben de Llanura Manchega", ha afirmado Gómez.