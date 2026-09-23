C-LM presentará próximamente un informe que fundamenta su rechazo a la petición de agua del Sorbe de Comunidad de Madrid

La consejera en el acto del centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares. - JCCM

GUADALAJARA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra elaborando un informe técnico, que presentará próximamente pedido por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), para manifestar su rechazo a la solicitud del Canal de Isabel II para obtener una concesión de agua, del río Sorbe en Guadalajara, de 50 hm3 al año para abastecer a la Comunidad de Madrid.

"No nos sobra ni una gota de agua. Estamos elaborando desde el punto de vista técnico la respuesta que va a ser desfavorable, como ya lo fue en el año 2017, y como lo seguirá siendo en tantas como peticiones se hagan, mientras no se cubran todas las necesidades de la provincia de Guadalajara", ha afirmado Gómez a preguntas de los medios, en el acto conmemorativo del 'Centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares' en Marchamalo.

Tienen "clarísimo" en el Gobierno regional que "hay necesidades que se tienen que cubrir primero aquí, en esta provincia", además de evaluaciones ambientales y recursos naturales que se pueden ver afectados.

Independientemente de que en la planificación hidrológica sí que existe una "puntualización de que podría haber una reserva de unos determinados hectómetros para esta concesión", la consejera ha señalado que "la ley está por encima de lo que pueda decir en ese ámbito la planificación", ya que deben estar "cubiertas las necesidades y los recursos necesarios en este caso en la provincia de Guadalajara".

"Ese hecho no se da. En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara, porque si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes".

Además, "probablemente haya que hacer unas nuevas infraestructuras hidráulicas" para abastecimiento, "en el caso hipotético de que haya concesión de 50 hectómetros", que la Junta no está dispuesta "a dar el visto bueno desde el punto de vista de evaluación ambiental".

"Por lo tanto, son dos hándicaps muy importantes, aunque para mí el más importante es que si los recursos hídricos no están garantizados en la provincia de Guadalajara, no nos sobra ni una sola gota de agua", ha rematado.

AMPLIACIÓN INCENDIOS

Respecto a las altas temperaturas y al riesgo de incendios, la consejera del ramo ha recordado que "la situación climatológica sigue siendo muy peligrosa" con "mayor riesgo" en las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde se van a "extremar medidas" en extinción de incendios.

Los agricultores tendrán que consultar en el ámbito de agricultura o de medio natural por si está autorizada la quema de restos vegetales. "En principio si se cumplen todos los requisitos no tiene por que haber ningún problema para poder realizar esas labores", ha afirmado la consejera.

Asimismo, el Gobierno regional ha defendido una reserva estratégica de agua para que Castilla-La Mancha pueda asegurar el abastecimiento, el desarrollo y la cohesión territorial, especialmente en un contexto de cambio climático y de creciente presión sobre los recursos hídricos.

Gómez ha estado acompañada por el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares, Ángel Estremera, junto a la directora general del Agua, Montserrat Muro, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yañez.

Gómez ha subrayado que la disponibilidad de agua y su garantía de futuro constituyen "uno de los principales retos" para Castilla-La Mancha, ante un recurso cada vez más limitado por los efectos del cambio climático.