C-LM publicará la convocatoria de sus subvenciones a investigación arqueológica y paleontológica el próximo lunes

Archivo - Excavación arqueológica en el yacimiento de Las Chorreras, en Los Yébenes (Toledo). - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha convocado las subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha del año 2026.

La convocatoria, dotada de 450.000 euros, se publicará el próximo lunes, día 25 de mayo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), pudiéndose financiar proyectos de hasta un 90 por ciento de los gastos, con un máximo de 30.000 euros por proyecto, según ha informado la Junta en nota de prensa. El plazo de presentación es de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOCM.

La convocatoria de ayudas a la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha tiene como objetivo financiar proyectos destinados a la excavación, estudio, conservación y difusión del patrimonio histórico de la región, apoyando tanto intervenciones en yacimientos arqueológicos y paleontológicos como investigaciones y análisis científicos de materiales hallados en ellos.

Estas subvenciones están dirigidas a universidades, organismos de investigación, fundaciones y ayuntamientos, con el fin de impulsar el conocimiento, la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural castellanomanchego.

Todo esto lo ha dado a conocer el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, antes de la reunión de la Comisión Mixta, donde se ha hablado principalmente de las subvenciones que la Junta de Comunidades concederá en 2026 a la Iglesia Católica para financiar actuaciones de conservación y restauración del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.

El encuentro ha servido para revisar las propuestas presentadas por cada provincia, analizar el estado de los proyectos, etc. En concreto, se han abordado las actuaciones previstas en catedrales, iglesias y conventos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, muchas de ellas como continuación de obras ya iniciadas en 2025.