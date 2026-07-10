C-LM publicará en la segunda quincena de agosto las ayudas destinadas a investigación para patrimonio arqueológico

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en Poblete, las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos C14, en el Parque Arqueológico de Alarcos. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

CIUDAD REAL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que en la segunda quincena de agosto se va a publicar la resolución definitiva de ayudas a investigación para proyectos de excavación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha que beneficiarán a unas 40 peticiones.

El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones, esta mañana, desde el Parque Arqueológico de Alarcos, en Poblete (Ciudad Real), donde ha inaugurado las obras del Plan de Sostenibilidad en Parques y Yacimientos C14 que se han llevado a cabo en este espacio.

García-Page ha agradecido a todas las administraciones que han colaborado en la mejora de las nuevas instalaciones de interpretación y visita del Parque Arqueológico de Alarcos y ha destacado los fondos recibidos de la Unión Europea respecto a los que ha presumido de que Castilla-La Mancha esté entre las tres primeras regiones del país que mejor uso hace de las partidas procedentes de Bruselas y que sea la que encabece el ranking en la captación de aquellos fondos que desechan otros territorios, hasta tal extremo que ha sido necesaria la contratación de más personas para ser ágiles en la gestión de los mismos, según ha explicado el mandatario regional.

"Podemos decir que Castilla-La Mancha va ser una de las tres primeras que mejor y más ha gastado los fondos europeos asignados. Y somos la primera comunidad autónoma en repescar fondos que otros no han sido capaces de gastar y gastarlos aquí" ha reconocido.

Del mismo modo, ha considerado necesario "un cambio drástico" en la legislación de contratos del Estado, y ha considerado que no solamente es un problema de recursos, por ello ha agradecido a los funcionarios el trabajo realizado.

LA RIQUEZA ES FRUTO DEL CRUCE DE CIVILIZACIONES

"Es esencial no estar reñidos con nuestra historia, asumirla en lo que tiene de buena y lo que tiene de mala", ha reconocido el presidente ante el yacimiento de Alarcos y también ha añadido que "la riqueza de este país está en el cruce de civilizaciones e incluso en derrotas, como la que aquí aconteció, que nos llevó a la implicación musulmana y después a la reconquista cristiana hasta el día de hoy. Creo que hay que estar conciliado con nuestra historia en lo que tiene de bueno y de malo".

Para el presidente de Castilla-La Mancha, "lo que pasó a lo largo de la historia y que hoy lo estemos reconociendo y poniendo en valor dice mucho de aquellos y, por qué no decirlo, también de la sociedad actual".

Las actuaciones llevadas a cabo en el Parque Arqueológico Alarcos han contado con una inversión de 1,6 millones de euros para crear nuevas infraestructuras con el objetivo de hacerlo más eficiente, virtual y accesible.

El Gobierno regional ha destinado cerca de 7,3 millones de euros para llevar a cabo actuaciones en 14 de parques arqueológicos, yacimientos visitables y monumentos bienes del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.

La inauguración de las nuevas prestaciones del Parque Arqueológico de Alarcos ha contado también con la asistencia del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno regional, Amador Pastor, entre otras autoridades locales y de la Administración nacional.