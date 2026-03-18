C-LM quiere llegar a un acuerdo "cuanto antes" en recuperar la carrera profesional sanitaria: "Queremos que sea por ley"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo con los profesionales sanitarios "cuanto antes" para recuperar la carrera profesional, y que además este consenso se articule "por ley".

Así lo ha expresado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a preguntas de los medios sobre el encuentro que tendrá el Servicio de Salud regional con los sindicatos el próximo jueves 26 de marzo para marcar los primeros pasos de la recuperación de este complemento suprimido desde el año 2012.

La Junta quiere "darle garantía" al restablecimiento de la carrera profesional sanitaria promoviendo este acuerdo "por ley", para que "no sea tan fácil" perderlo si vuelve a haber un cambio de gobierno.

En relación a las afirmaciones de la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Carolina Agudo, que señalaba este martes que no hace falta ninguna ley para recuperar la carrera profesional sanitaria sino que "basta con votar las enmiendas del PP" al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, Padilla ha rechazado lecciones por parte de los 'populares', que "desmontaron y destrozaron" la sanidad.

"Destruir un castillo de arena en la playa se tarda lo que se tarda en poner el pie encima, pero volver a hacer ese castillo te cuesta un poco más, y es en la fase en la que estamos", ha destacado.

A su juicio, es "bastante lamentable" la actitud del PP, al tiempo que ha rechazado "lecciones de quien acaba de romper la negociación del Estatuto de Autonomía, incumpliendo su propia palabra".

"Lo que les pedimos ahora es que sean prudentes y que dejen trabajar a los profesionales, a los representantes sindicales en el ámbito sanitario, como al Gobierno de Castilla-La Mancha. Venimos trabajando de una manera discreta ya desde hace tiempo", ha remarcado Padilla.