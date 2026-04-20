C-LM reactiva la carrera profesional tras 14 años paralizada con la vista puesta en una ley para "proteger" su futuro - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reactivado este lunes la carrera profesional del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma tras 14 años paralizada, con la vista puesta en una futura ley que sirva para "refrendar y proteger" su futuro.

El acto de firma de la reactivación de la carrera profesional --que han refrendado los sindicatos Satse, SAE, CSIF, UGT, CCOO, CESM y Usicam--, ha contado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y el director gerente del Sescam, Alberto Jara.

Para el director gerente del Sescam, los grandes acuerdos no son resultado de "una decisión aislada, un instante o de un único esfuerzo, sino de la suma de muchas voluntades que van creciendo y sumando en el tiempo y se alinean avanzando en una dirección". "Esto es lo que representa el pacto que se acaba de firmar y es resultado de un compromiso y una dedicación sostenida en el tiempo", ha manifestado.

"HOY SE HACE JUSTICIA"

El secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha destacado que en estos 14 años los profesionales han desempeñando su labor "con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio". "No es únicamente una herramienta de reconocimiento económico, es, ante todo, una forma de valorar el esfuerzo, la implicación y el compromiso".

Así, tras destacar el diálogo y el esfuerzo realizado, ha deseado que este proceso continúe avanzando "desde el consenso, la responsabilidad y el respeto mutuo", confiando en que "pronto" pueda culminar en un nuevo modelo de carrera profesional que, por ley, la blinde en un futuro. "Hoy se hace justicia a tantos años de espera", ha concluido.

El presidente del Sindicato Médico (CESM) de Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, ha querido también agradecer al Gobierno y al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, "el que va a soltar la pasta", por "devolver la carrera profesional y la autoestima".

"Éramos los únicos a los que no se reconocía el trabajo del día a día. A partir de ahora, "los compañeros no se sentirán inferiores a los de otras regiones. Esto es un hecho que demuestra que no lo somos. Espero que sea el inicio de una serie de pactos que lleven a hacer de la Sanidad de Castilla-La Mancha un servicio de excelencia", ha dicho.

La secretaria regional de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Pilar Ramos, ha apuntado que la recuperación de la carrera profesional no era "una cuestión económica sino una cuestión de justicia". "Por fin podemos decir que el acuerdo es una realidad, fruto de las movilizaciones y de la negociación colectiva"

Para la representante de CCOO, la firma de este acuerdo es "un punto de inflexión" ante los recortes que "todavía queda por revertir" y que vienen desde hace 14 años. "Somos conscientes de nuestra responsabilidad para con los trabajadores y trabajadoras del Sescam y seremos exigentes en su implementación y diligentes en la nueva negociación que comienza a partir de ahora".

La presidenta autonómica de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha destacado que hoy se ponen fin a 14 años de "injusticia que nunca debió existir en los que miles de profesionales vieron congelado el derecho a que se reconocieran lo más valioso que tienen: su experiencia, su formación y su entrega diaria".

Ha considerado así que este logro "no es de unas siglas" y no le pertenece "a ninguna organización en exclusiva". "Hoy recuperamos dignidad, damos un paso que no tiene vuelta atrás y desde CSIF lo celebramos con orgullo, con emoción y con la firme determinación de seguir trabajando sin descanso por una sanidad pública más justa, más humana y más digna para todos".

La secretaria autonómica de SAE, María José Soria, ha destacado la voluntad de diálogo y el compromiso para llegar a este acuerdo de las partes implicadas. "Hoy no firmamos un solo acuerdo, firmamos un compromiso por la dignidad profesional".

"Hoy gana la sanidad pública, hoy gana el diálogo y, sobre todo, hoy ganan los profesionales de calidad", ha apuntado, para agregar que "este acuerdo no es un final de un camino, es el inicio de una nueva etapa, una etapa donde el reconocimiento profesional deja de ser una promesa pendiente y se convierte en una realidad".

Para el secretario autonómico de Satse, Juan Francisco Ruiz, con la firma de este acuerdo se cierra "una etapa negra" de más de 14 años, "un periodo de parálisis que ha eclipsado otros avances que hemos conseguido en la sanidad de Castilla-La Mancha y un conflicto que nunca debía haber tenido".

Así, ha apremiado al Sescam a llevar a cabo a la práctica este acuerdo "cuanto antes". "No queremos más espera, queremos que las garantías que hoy firmamos se traduzcan en una realidad de forma ágil. Hoy Castilla en la Mancha recupera derechos, recupera competitividad y, sobre todo, recupera el respeto por quien nos cuida".

11 AÑOS TRABAJANDO

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha puesto en valor que el Gobierno regional lleva 11 años trabajando por la recuperación de la carrera profesional, que ha considerado que "son muchas cosas", defendiendo que "no estaba" en "muchas" regiones "hace muy pocos años".

"Pero lo que no estaban otras regiones y siguen sin estar, por ejemplo, es en la recuperación de las 35 horas; el pago de las guardias de sábados como festivo u ofertas de 14.000 plazas de empleo público para disminuir la temporalidad a menos del 7%. Castilla-La Mancha lo ha hecho, y eso es hacer carrera", ha destacado, para unir a ellos que la región haya "multiplicado" la nómina de los trabajadores de la sanidad.

Tras este proceso "extraordinario" en el que se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, Fernández Sanz ha puesto el foco en el nuevo modelo de la carrera profesional que constará de una ley con la que "refrendar y proteger" el futuro de la misma.

"Es un día bonito, lo celebro y estoy contento y agradecido al presidente, a mis compañeros y compañeras de Gobierno, a los sindicatos y a los que día a día luchan, lloran y se ríen conmigo en el equipo porque vamos a seguir trabajando en hacer más grande la salud de Castilla-La Mancha", ha concluido.

PAGE DEFIENDE EL ESFUERZO HECHO POR TODOS

El presidente de Castilla-La Mancha ha arrancado su alocución expresando su agradecimiento a Jesús Fernández Sanz. "No se lo merece mucha gente". Igualmente, ha reparado en este punto que podría haber cumplido esta promesa el primer día, pero hubiera sido "sin negociación y sin acuerdo". "Y no había dinero".

Ha querido poner el acento en que tomó posesión en 2015 con muchos "recortes" por recuperar por culpa del Gobierno de su antecesora, "la podadora". "Esto no lo paga Page, lo pagan los ciudadanos con sus impuestos", ha afirmado.

Contra los que dijeron que "no había más remedio" que recortar porque "hubo crisis", ha incidido en que su Gobierno, en once años, ha atravesado hasta tres crisis más en las que no solo no recortó, sino que contrató más.

Aunque ahora le digan que esto se recupera porque "hay elecciones", ha recordado que él perdió las primeras aunque pudo formar gobierno. Así, ha considerado que era mejor recuperar esta carrera profesional tras las masivas contrataciones de profesionales.

Con todo, defiende que el esfuerzo se ha hecho "para todo el mundo", en un contexto en el que, once años después de tomar posesión como presidente, el país aún no ha conseguido un nuevo modelo de financiación autonómica.

Castilla-La Mancha, aún así, "aumentó paga, redujo jornada y contrató a profesionales" como medidas beneficiosas para el sector público, tal y como ha afirmado, agregando además que el 98% de las atenciones sanitarias que se realizan en la región se hacen por la vía de la pública.