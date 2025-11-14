C-LM rechaza la posible supresión del programa del vino de la PAC

CUENCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha referido este viernes a las últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen "que parece que quiere volver a dar identidad propia a la PAC", lo que considera que "es un paso en la buena dirección, pero queda mucho por hablar".

En ese sentido, Martínez-Guijarro ha señalado que el Ejecutivo regional no comparte el planteamiento que hace de reducción de fondos ni algunas decisiones que perjudican especialmente a la comunidad autónoma, como la supresión del programa especial del vino.

"No entendemos por qué el vino no tiene que contar, como siempre lo ha hecho, con un programa propio de financiación, que nos permita seguir modernizando las explotaciones y modernizando las instalaciones y la comercialización de un producto que es clave para nuestro sector agrario y nuestra región", ha añadido el vicepresidente autonómico, que ha asegurado que seguirán negociando con las organizaciones agrarias y con Bruselas "para conseguir un acuerdo que se ajuste a las necesidades de la comunidad autónoma".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En otro orden de cosas, y en el marco del III Congreso de Castilla-La Mancha de personas con cáncer y familiares que se celebra en Cuenca, ha manifestado su deseo de que se actualicen las entregas a cuenta del Gobierno de España a las comunidades autónomas y ha alertado, de cara a la reunión el próximo lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que " las costuras del actual sistema de financiación están a punto de romperse".

Martínez Guijarro ha explicado que "hemos planteado unos presupuestos de Castilla-La Mancha en situación de equilibrio de España", para ser "cautelosos" de cara a la propuesta que haga el Ejecutivo nacional en esa reunión del lunes. El otro punto del día será el sistema de financiación de las comunidades autónomas "y eso es lo que sí que necesitamos como agua de mayo para pagar el coste efectivo de la prestación de servicios esenciales" y ha recordado que hay zonas de Castilla-La Mancha donde su cobertura es más costosa.

"Una tarjeta sanitaria cuesta cinco veces más en Molina de Aragón que en Guadalajara", ha puesto como ejemplo. El vicepresidente ha insistido en el "esfuerzo que estamos haciendo las comunidades autónomas" y considera que el Congreso "debería ponerse de acuerdo" para aprobar el nuevo modelo, como cree que sí lo van a hacer las comunidades autónomas "a pesar de que tengamos intereses contrapuestos". Eso sí, el vicepresidente espera que en el Consejo de Política Fisca no haya "planteamientos bilaterales con ninguna comunidad autónoma", más allá de las excepciones que permite la Constitución para el País Vasco y Navarra. A preguntas de los medios de comunicación, Martínez Guijarro también ha comentado la retirada del apoyo de Junts al Gobierno de Sánchez y ha admitido que "la no aprobación de presupuestos puede tener consecuencias en programas que pueda plantear el Gobierno central para Castilla-La Mancha".