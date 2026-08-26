C-LM reclama una Comisión Técnica específica de Medicina Personalizada de Precisión dentro del CISNS

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante la celebración de la mesa debate 'Hacia un sistema nacional de salud cohesionado'. - JCCM

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado un modelo de financiación sanitaria justo, a través de un pacto por la salud, que sitúe al paciente en el centro del sistema bajo la guía únicamente de criterios técnicos y científicos. De igual modo, aboga por crear una Comisión Técnica específica de Medicina Personalizada de Precisión dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante la celebración de la mesa debate 'Hacia un sistema nacional de salud cohesionado', que se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde ha participado junto a la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matutes, la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín y el consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez.

El responsable de las políticas sanitarias de Castilla-La Mancha ha explicado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) que tenemos en España es uno de los grandes patrimonios del país, con beneficios como la universalidad del sistema, pero también con retos estructurales, provocados por la alta desfragmentación, con 17 Comunidades Autónomas gestionando la Sanidad más el INGESA gestionando la Sanidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"El modelo autonómico ha ampliado los derechos locales, pero a la vez se ha amenazado la equidad del servicio, el acceso y la distribución de especialistas de determinadas especialidades y la gestión de las grandes crisis sanitarias, ha demostrado que la descentralización sin coordinación debilita el sistema", ha descrito Fernández Sanz, según informa el Ejecutivo.

Así, el consejero ha puesto de ejemplo cómo la pandemia del COVID expuso la descoordinación normativa existente y cómo la salud pública y la epidemiología exigen un enfoque verdaderamente comunitario.

Sobre la importancia del Consejo Interterritorial Nacional de Salud, Fernández Sanz ha expuesto que las decisiones adoptadas en el seno del organismo, suelen ser recomendaciones sin fuerza jurídica vinculante y ha propuesto un camino hacia la cogobernanza, con una evolución de un foro de debate, a un órgano con capacidad ejecutiva y dirección compartida.

"La verdadera cohesión no se logra por una imposición burocrática central, sino mediante colaboraciones prácticas, ciudadanas y transfronterizas desde la base", ha dicho.

En ese sentido, el responsable de las políticas sanitarias ha defendido que la sanidad pública debe organizarse en torno al paciente, no a las fronteras administrativas, poniendo como ejemplo los distintos convenios sanitarios que las comunidades realizan entre sí, para atender a ciudadanos de poblaciones limítrofes.

Así, ha puesto en valor los convenios sanitarios que Castilla-La Mancha tiene con las comunidades de Valencia, Aragón y Castilla y León para la atención sanitaria a ciudadanos de lugares limítrofes.

Fernández Sanz también ha expuesto las desigualdades que se producen entre comunidades por divergencias enormes en complementos salariales, que condicionan la movilidad y la provisión de puestos, así como la guerra de fichajes y fuga de talento. "Para dar ese paso más en la evolución, necesitamos de la interoperabilidad y de la gobernanza digital", ha afirmado Fernández Sanz, destacando que la historia clínica del paciente debe ser compartida con todas las comunidades, con una protección extrema de los datos de salud.

Así, ha trazado la necesidad de una gobernanza con una estrategia nacional unificada y con órganos coordinadores autonómicos y con urgencia normativa para la regulación específica, la protección y uso de datos genómicos, así como tener una sinergia para la captación de fondos europeos.

Un segundo paso será la apuesta por la digitalización, la investigación y la práctica clínica, con un tercer paso destinado a la incorporación de nuevos perfiles como bioinformáticos y especialistas en genética, a la vez que se siguen ofreciendo y potenciando el desarrollo de programas formativos transversales y estandarizados para los profesionales sanitarios actuales.

Con todo ello, Fernández Sanz ha propugnado el paso de un cambio del modelo actual basado en la atención a la enfermedad, a un modelo basado en la salud, donde el ciudadano sea gestor de su salud personal, consiguiendo mejorar a la vez la salud poblacional, ayudando a aumentar la eficiencia del sistema.

El modelo se tiene que reorientar a un modelo con integración sociosanitaria, poniendo el foco en resolver los problemas de la cronicidad, la dependencia y la fragilidad, aumentando la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y con un incremento urgente de los recursos destinados a Salud Mental y Salud Bucodental.

"La Medicina Personalizada de Precisión, que ayude a anticipar la enfermedad a través de análisis genómicos avanzados y con tratamientos individualizados, tiene como gran potencial que impulsará la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aunque actualmente, la implementación de esta, avanza a ritmos desiguales entre comunidades autónomas", ha alertado el consejero de Sanidad.

De ahí la importancia de contar con Consejo Interterritorial de Sanidad como el órgano que garantice la equidad y la cohesión territorial, articulando la cogobernanza, sin perder los beneficios de la gestión descentralizada de las políticas sanitarias.

Por todo ello, Fernández Sanz ha pedido la creación de una Comisión Técnica específica de Medicina Personalizada de Precisión dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).