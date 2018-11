C-LM reconoce un "cambio de actitud" con el último trasvase pero seguirá "peleando"

Actualizado 21/11/2018 12:49:49 CET

TOLEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha reconocido un "cambio de actitud" con el último trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos para consumo humano aprobada por el Gobierno central, pero ha afirmado que seguirán "peleando" por defender la región.

En un desayuno informativo de encastillalamancha.es, ha afirmado que desde el Ejecutivo nunca se han negado al abastecimiento humano, pero no se conforman, pues su prioridad es la defensa de intereses de la Comunidad Autónoma.

"Bienvenida la noticia de ayer, podían haber sido 20 hectómetros cúbicos. No buscamos la guerra con el agua, pero si reivindicamos la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

García Élez ha admitido que "no es lo mismo" 7,5 hectómetros cúbicos que 20, como en otras ocasiones, pero se pregunta cómo no "han podido tragar agua" los campos del Levante tras las últimas lluvias torrenciales, algo en lo que tenían "esperanza" para que no hubiera sido necesaria más cantidad de agua a través del trasvase.

"Vamos a seguir peleando, vamos a seguir analizando, ha habido cambio de actitud, ya nos escuchan, dialogamos, nos aceptan propuestas. Eso no ocurría hace unos meses", ha manifestado la consejera respecto al diálogo con el Gobierno central.