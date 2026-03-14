C-LM reconocida por sus políticas ambientales 'One Health' para reducir el uso de plásticos en sanidad

El proyecto se orienta a concienciar, reciclar y reducir el consumo de plásticos en la práctica sanitaria. - JCCM

GUADALAJARA/ALBACETE 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Atención Primaria del Sescam, Ángeles Martín Octavio, ha puesto de manifesto el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad con el cuidado y la protección del medio ambiente en la práctica sanitaria a través de la implantación de políticas 'One Health'.

Así lo ha destacado durante la entrega de un reconocimiento a la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara por su participación, junto a la Gerencia de Albacete, en el proyecto AlineadODS, que ha sido reconocido en la categoría 'Compromiso con las Políticas One Health' en la última edición de los premios que entrega la publicación New Medical Economics, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Ángeles Martín ha destacado el papel de las políticas sanitarias en la región y el compromiso para reducir la huella de carbono y frenar el cambio climático y ha valorado "la suerte de que el proyecto AlineadODS, en el que participan 46 profesionales de instituciones de 11 Comunidades Autónomas, cuente con la participación de dos gerencias de Castilla-La Mancha".

La directora general ha subrayado que AlineadODS es "un proyecto con un enorme impacto mundial" que persigue reducir residuos plásticos en el entorno sanitario buscando alternativas para alinear la práctica clínica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Un trabajo alineado con el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de contribuir a "una sola salud." Es por esto por lo que la Consejería de Sanidad ha integrado el enfoque One Health en el nuevo Plan de Salud H3.0, basado en la idea de que la salud de las personas no se puede abordar de forma aislada al estar intrínsecamente relacionada con la salud animal y el medio ambiente. Por este motivo, los hospitales de la región participan en iniciativas para reducir los residuos plásticos y contribuir a la sostenibilidad.

"En las Gerencias de Guadalajara y Albacete, en este caso concreto, y en todo el SESCAM trabajamos desde una cultura basada en la mejora continua, la humanización, la seguridad y la experiencia del paciente, pero también con un firme empeño en la sostenibilidad, tanto sanitaria como medioambiental", ha señalado.

El subdirector de Enfermería y responsable de Calidad de la GAI de Guadalajara, Antonio Pérez Jiménez, es el ecolíder del proyecto en Guadalajara, mientras que en Albacete lo es la supervisora de Procesos Asistenciales, Nuria Jaen Bueno. En sus gerencias, ambos dos han recogido el diploma acreditativo acompañados por representantes de Laphysan y Enferconsultty, que han promovido el proyecto AlineadODS en todo el territorio nacional.

GUADALAJARA

El reconocimiento valora el trabajo de concienciación sobre el uso de plásticos y su reducción, una labor que se ha enfocado especialmente en el uso de plásticos en procedimientos como la fluidoterapia intravenosa. Pérez Jiménez se ha referido al uso de plásticos con los que se administran líquidos, electrolitos y nutrientes, como los sueros, que "son las terapias más prescritas y administradas en los centros hospitalarios y generan más del 25 por ciento de estos residuos en el ámbito sanitario".

Para ello se ha hecho un análisis de los plásticos empleados en estos procedimientos, valorando el uso de materiales más ecológicos y elaborando recomendaciones para la adquisición de aquéllos con menor impacto ambiental al eliminar envases "que no aportan valor".

Otra línea se ha dirigido a identificar y revisar intervenciones de la práctica sanitaria que se pueden evitar o sustituir por acciones más sostenibles, como la administración de tratamientos por vía oral y no por vía intravenosa cuando no es necesario.

En el caso de Guadalajara también se ha valorado la implantación del sistema pionero ECOMix Revolution para la preparación del ácido empleado en Hemodiálisis que permite prepararlo in situ, reduciendo el consumo de garrafas.

Por otra parte, se ha incidido en la necesidad de hacer un reciclaje correcto de los plásticos y se ha trabajado para medir y reducir la huella de carbono. Además se ha hecho una labor para sensibilizar y mejorar el conocimiento de los profesionales sobre el impacto que tiene la práctica sanitaria y cómo reducirlo.

El reconocimiento al proyecto AlineadODS pone en valor las iniciativas que entienden la salud desde una mirada integral y desde una perspectiva innovadora alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando para la integración real entre sostenibilidad y práctica sanitaria mediante formación, estrategias responsables y acciones que fortalecen la salud pública desde una perspectiva global.

Albacete, pilotaje de Eco-Pack

El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete participa desde hace dos años en AlineadODS.

Durante este periodo, el hospital ha desarrollado distintas acciones y ha participado en los principales avances alcanzados en el marco del proyecto como es la elaboración del Libro Blanco de Compra Responsable para Fluidoterapia, así como el impulso de nuevas líneas de investigación orientadas a promover prácticas asistenciales más sostenibles y alineadas con el enfoque One Health.

Entre las próximas acciones, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete va a pilotar a nivel nacional el Eco-Pack de AlineadODS, un recurso formativo cuyo objetivo es la promoción de una práctica clínica más responsable y sostenible en el ámbito de la Fluidoterapia intravenosa (FIV).

Cada día 80.000 pacientes en España reciben FIV y esto genera una enorme cantidad de residuos plásticos y un gran impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.