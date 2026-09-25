C-LM refuerza las capacidades de la Medicina Nuclear para avanzar hacia una atención más precisa y personalizada

La directora general de Asistencia Sanitaria en las II Jornadas Regionales de Medicina Nuclear de Castilla-La Mancha. - JCCM

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa reforzando las capacidades de la Medicina Nuclear dentro del sistema sanitario público regional, con la incorporación de nuevas prestaciones y tecnología y con el objetivo de aprovechar las posibilidades que ofrece esta especialidad para avanzar hacia una atención cada vez más precisa y personalizada.

Así lo ha señalado este viernes la directora general de Asistencia Sanitaria del Sescam, Cristina Pérez Hortet, durante la inauguración en Guadalajara de las II Jornadas Regionales de Medicina Nuclear de Castilla-La Mancha, que reúnen a 60 profesionales de distintos puntos de la Comunidad Autónoma y de toda España para compartir conocimiento, experiencias y los últimos avances en un ámbito que está experimentando una profunda transformación, ha informado la Junta en nota de prensa.

Acompañada por el presidente de la Sociedad Castellanomanchega de Medicina Nuclear, Edel Noriega Álvarez, y por el director médico de la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, Ramón Arroyo Espliguero, la directora general ha destacado que Castilla-La Mancha afronta esta evolución desde una posición construida durante años sobre la coordinación entre centros y profesionales y que ha seguido reforzándose con la incorporación de nuevas capacidades diagnósticas y tecnológicas.

En este sentido, ha señalado que el desarrollo de la Medicina Nuclear en Guadalajara y la incorporación de tecnología PET-TC y SPECT-TC en Cuenca son ejemplos de la evolución de las capacidades del sistema sanitario público regional y permiten acercar prestaciones de elevada complejidad a la población.

Todo ello se apoya, además, en un modelo de trabajo en red ya consolidado, con herramientas como NumisCAM, que desde hace años permite compartir imágenes e informes de Medicina Nuclear entre los profesionales del SESCAM y aprovechar de manera coordinada el conocimiento y los recursos disponibles en los diferentes centros.

DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO

Durante su intervención, la directora general ha asegurado que hablar hoy de Medicina Nuclear es hacerlo "de innovación, precisión y medicina personalizada", en un momento en el que la evolución del PET-TC, la incorporación de nuevos trazadores y el desarrollo de técnicas híbridas permiten obtener información cada vez más específica sobre los procesos biológicos y mejorar la toma de decisiones clínicas.

Pero uno de los principales avances de los últimos años es que la Medicina Nuclear está ampliando su campo de actuación más allá del diagnóstico. "La Medicina Nuclear ya no es únicamente una herramienta diagnóstica", ha señalado la directora general, quien ha explicado que el desarrollo de la teranóstica y de las terapias metabólicas dirigidas abre nuevas posibilidades para utilizar determinadas moléculas tanto para localizar la enfermedad como para dirigir el tratamiento hacia las células que se quieren tratar.

Se trata, ha indicado, de "una expresión muy clara de hacia dónde está caminando la medicina", hacia tratamientos cada vez más personalizados, precisos y adaptados a las características de cada paciente.

Para el Gobierno regional, esta evolución plantea el reto de seguir preparando al sistema sanitario para incorporar de manera progresiva aquellos avances que aporten valor a los pacientes, evaluando adecuadamente las nuevas tecnologías y acompañando su implantación de formación, investigación y trabajo multidisciplinar.

TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO Y PROFESIONALES

La directora general ha puesto asimismo en valor que el desarrollo de una especialidad de elevada complejidad tecnológica como la Medicina Nuclear requiere acompañar las inversiones en equipamiento con conocimiento y capacitación profesional.

Por ello, ha destacado el trabajo que desarrollan médicos especialistas, técnicos, profesionales de Enfermería, radiofísicos, radiofarmacéuticos, personal administrativo y el resto de profesionales implicados en hacer posible que tecnologías altamente complejas se traduzcan en respuestas asistenciales concretas para los pacientes.

A ello se suma la creciente colaboración de la Medicina Nuclear con especialidades como Oncología, Radiología, Cirugía, Oncología Radioterápica, Cardiología o Neurología, imprescindible para avanzar hacia un abordaje cada vez más multidisciplinar y personalizado.

En este contexto, encuentros como las II Jornadas Regionales de Medicina Nuclear permiten reforzar la colaboración entre los profesionales de Castilla-La Mancha, compartir conocimiento y experiencias y analizar conjuntamente cómo trasladar los avances científicos y tecnológicos a la práctica clínica.

La directora general ha señalado que el reto de los próximos años será conseguir que innovaciones que actualmente están transformando la Medicina Nuclear puedan incorporarse progresivamente a la práctica asistencial y estén disponibles de manera equitativa para los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

"Ese es el sentido que debe tener la innovación sanitaria: convertir el conocimiento y la tecnología en mejores respuestas para los pacientes, con independencia del lugar de Castilla-La Mancha en el que vivan", ha concluido.