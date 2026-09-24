C-LM refuerza su compromiso con la bioenergía forestal como herramienta para la gestión sostenible de los bosques

El Viceconsejero De Medio Ambiente, José Almodóvar, Ha Participado En La Presentación De La Red Europea Wood Energy Regions Network. - JCCM

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha participado en Bruselas en la presentación de la Wood Energy Regions Network (WERN), una nueva red europea promovida por las principales organizaciones de bioenergía que reúne inicialmente a las regiones españolas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, además de Baviera y Estiria con el objetivo de fortalecer la colaboración en materia de gestión forestal, energía renovable, prevención de incendios y desarrollo rural.

En el acto de presentación ha intervenido el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, José Almodóvar, que ha puesto en valor la experiencia de Castilla-La Mancha en la gestión sostenible de sus montes y ha destacado la importancia de impulsar políticas europeas que reconozcan el papel estratégico de la bioenergía en la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de incendios forestales y la generación de oportunidades económicas en las zonas rurales, ha informado la Junta en nota de prensa.

"La bioenergía constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia una gestión forestal más activa y sostenible, permitiendo aprovechar los recursos de nuestros montes, reducir la carga de combustible vegetal y generar empleo y actividad económica en el medio rural. Y de esta forma, la cooperación entre regiones europeas nos permitirá compartir conocimiento y defender conjuntamente un modelo que contribuya a unos territorios más resilientes frente al cambio climático y los incendios forestales", ha señalado José Almodóvar.

El viceconsejero ha subrayado además que la región cuenta con 3,81 millones de hectáreas forestales, una superficie que sitúa a Castilla-La Mancha entre los territorios con mayor patrimonio forestal de España.

Asimismo, ha destacado el potencial de la biomasa forestal regional y la necesidad de seguir avanzando en modelos de aprovechamiento sostenible que contribuyan tanto a la conservación de los ecosistemas como al desarrollo socioeconómico de las áreas rurales.

Como ha concluido Almodóvar, "la creación de WERN nos permitirá a las regiones participantes intercambiar experiencias, promover proyectos conjuntos y trasladar a las instituciones comunitarias la necesidad de contar con un marco regulatorio y financiero que favorezca la movilización sostenible de los recursos forestales, el desarrollo de energías renovables de proximidad y la prevención de grandes incendios forestales".