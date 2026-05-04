C-LM, región donde más aumenta la licitación de obra pública hasta marzo con un incremento del 926%

Archivo - Máquinas excavadoras en una obra de la zona de Ventas, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública aumentó un 7,3% en el conjunto de España entre enero y marzo de 2026, hasta los 8.343 millones de euros, según las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Castilla-La Mancha, con 109 millones y tras dispararse un 926%, se convierte en la región donde más ha aumentado.

Este avance nacional responde al incremento del 16% registrado en los ayuntamientos, que contrasta con la caída del 12% en las comunidades autónomas, y al aumento generalizado del 15,5% de la Administración General del Estado.

No obstante, dentro de esta última parte estatal, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico licitó un 11,7% menos, con 147 millones de euros; y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que es el mayor organismo licitador del país, las disminuyó un 0,6%.

Esta caída se explica por el retroceso del 17,4% en el Administrador de la infraestructura ferroviaria (Adif), el ente público que más licita y que publicó nuevos contratos por valor de 1.118 millones de euros, frente a los 1.354 millones que licitó en el mismo periodo de 2025.

Frente a este retroceso en el ámbito ferroviario, las licitaciones aeroportuarias de Aena se dispararon un 89%, hasta los 149 millones de euros, y las portuarias un 38%, hasta los 179 millones.

En el ámbito de las carreteras, la empresa pública que gestiona las autopistas rescatadas tras la crisis financiera de 2008 (Seitt) licitó 44 millones de euros, lo que supone un salto del 100% frente al año pasado, mientras que la Dirección General de Carreteras continuó sin haber licitado ningún contrato en lo que va de año.

En cuanto a las comunidades autónomas, la que más contribuyó al descenso fue la Comunidad de Madrid, donde cayeron un 70%, hasta los 150 millones de euros, junto con la Comunidad Valenciana, donde también retrocedieron un 70%, hasta los 71 millones de euros.

Frente a ellas se posicionó Andalucía, que las disparó un 208%, hasta los 567 millones de euros; Galicia, con 338 millones y un ascenso del 124%; y Castilla-La Mancha, con 109 millones y tras dispararse un 926%.