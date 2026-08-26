C-LM registra un aumento del 23,2% en el número de hipotecas firmadas en junio hasta las 2.578 operaciones

Viviendas. - JORGE LÓPEZ MUÑOZ

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha en junio creció un 23,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 10,8% a nivel nacional), tras continuar así registrando tasas positivas y sumar un total de 2.578 operaciones, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de las hipotecas registradas en la región, 1.987 fueron hipotecas constituidas sobre vivienda, con un capital total de 241 millones de euros.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.578 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 417 millones de euros. De ellas, 101 fueron sobre fincas rústicas y 2.477 sobre urbanas.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 29 y en 283 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 804 hipotecas con cambios en sus condiciones, 492 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.460 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 8.016 correspondieron a viviendas, 448 a fincas rústicas, 1.846 a urbanas y 150 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el sexto mes del año fueron Andalucía (9.321), Cataluña (8.045), Madrid (6.976) y Comunidad Valenciana (5.675).

Trece comunidades firmaron el pasado mes de junio más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Canarias (+31,4%), Castilla-La Mancha (+23,2%), Comunidad Valenciana (+16,1%), Andalucía (+15,7%), Cataluña (+14%) y Navarra (+12,5%), únicas regiones con incrementos interanuales de dos dígitos.

Por contra, se registraron descensos interanuales en tres regiones: Baleares (-10,4%), Cantabria (-9,1%) y Galicia (-7,3%), mientras que en Murcia no se experimentó variación alguna.

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en junio un 10% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 58.361 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 27,4% interanual en el sexto mes del año, hasta los 12.424,3 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 15,8%, con 212.887 euros.

BAJAN UN 19% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de junio un total de 10.261 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 19,1% inferior a la de igual mes de 2025.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.311 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 25,3% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 672, un 15,4% menos que en junio de 2025.

Por su parte, en 2.278 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 8,4% más que igual mes de 2025.

De las 10.261 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de junio, el 83,1% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.