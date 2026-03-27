C-LM reitera su propuesta de diálogo sobre el Estatuto Marco sanitario y pide que se cuente con las CCAA

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, durante el Consejo Interterritorial celebrado en Madrid. - JCCM

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado que sólo a través del diálogo y la negociación se conseguirá aprobar un nuevo Estatuto Marco en el ámbito sanitario.

Así lo ha destacado a preguntas de los medios el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes del inicio del Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado en el Ministerio, según ha trasladado la Junta por nota de prensa. "Yo apelo al diálogo, apelo a la negociación, porque creo que es mucho mejor el espacio del diálogo y ahí nos tenemos que encontrar y creo en la negociación y creo en la mediación externa y en todo lo que haga falta", ha aseverado el consejero.

Así, Fernández Sanz ha proseguido explicando que "las comunidades autónomas, en este caso Castilla-La Mancha, estamos dispuestas a llegar a donde haga falta en cuanto a la negociación y que además se respete lo que es un Estatuto Marco, el marco para trabajar sobre todo en lo que haya que beneficiar, porque estamos de acuerdo en la relación, estamos de acuerdo en los derechos de los profesionales y también en cuidarlos, y hay que hacerlo dentro de una norma y la norma es el Estatuto". "Pero sí pedimos que el Ministerio cuente más con las comunidades autónomas", ha añadido.

Preguntado qué espera de la reunión de este viernes, Fernández Sanz ha respondido que "quiero ser optimista y además quiero que no haya frentismo y quiero que haya diálogo y aproximación que es al final la solución que esto debe tener, porque al final está afectando a los pacientes".

Así, el consejero ha concluido explicando que "este es el problema principal, no solo que se llegue o no se llegue a un acuerdo, sino la repercusión que está teniendo esta huelga sobre los miles de pacientes, que no se ven, en Castilla-La Mancha la semana de huelga, pues nos afecta aproximadamente a un 50% de la actividad quirúrgica, a un 25% de las consultas y a un 15% de las técnicas, así como a un 10% de la Atención Primaria".

"Esto supone que estamos hablando de un número de pacientes importante y que cuanto antes se pudiese llegar a un acuerdo sería muchísimo mejor para todos", ha declarado.