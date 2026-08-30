C-LM reivindica su apoyo al deporte femenino con un incremento del 50% de las ayudas a clubes deportivos

Entrega del Trofeo JCCM de balonmano femenino. - JCCM

CIUDAD REAL 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Igualdad de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Manoli Nieto-Márquez, ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aumentado más de un 50 por ciento las ayudas a las mujeres deportistas y a los clubes femeninos para garantizar la igualdad en el deporte.

Así lo ha afirmado durante su asistencia a la entrega del Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de balonmano femenino en cuya final se ha impuesto el BM Soliss Pozuelo de Calatrava ante el BM Bolaños en el Pabellón de Deportes 'Las Espartanas', según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Para ambos clubes, Nieto-Márquez ha tenido palabras de agradecimiento por la trayectoria que está llevando a cabo y por el impulso que han dado al deporte femenino tanto en la provincia ciudadrealeña como en el resto de la región.

Nieto-Márquez ha reivindicado que en su apuesta por el deporte femenino, la Junta ha puesto en marcha diferentes ligas regionales femeninas. Además, ha citado las ayudas a la organización de eventos que promueven la igualdad de género; el pago de gastos de matrícula en formación o la iniciación de la Mesa por la Igualdad, medidas todas ellas que han contribuido a que las licencias de balonmano femenino hayan crecido más de un 31 por ciento en los últimos 10 años.

Todo ello sin olvidar que "desde el Gobierno de Castilla-La Mancha destinamos las mismas ayudas a los clubes femeninos que a los masculinos para acabar precisamente con la brecha de género en el deporte, porque tenemos muy claro que ambos tienen el mismo valor".

La delegada de Igualdad ha hecho entrega del trofeo junto al alcalde pozueleño, David Triguero, y ha aprovechado para trasladar el respaldo del Ejecutivo regional al BM Soliss Pozuelo y desearle suerte a poco más de una semana para su estreno en la nueva andadura en la máxima categoría del balonmano femenino.